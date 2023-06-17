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В РФ уже просят вернуться к "общепризнанным" границам: детали от ISW

Из-за подрыва Каховской ГЭС российскую армию просят прекратить так называемую "СВО"

сегодня, 08:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Группа действующих и бывших российских чиновников призывает российские войска вернуться к "общепризнанным" границам РФ из-за экокатастрофы, вызванной подрывом плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. При этом избегается критика агрессии против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В РФ уже просят вернуться к "общепризнанным" границам: детали от ISW

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, речь идет о представителях муниципальных властей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей РФ. Они подписали открытое письмо с призывом к российским силам, в котором утверждалось, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономики на многие десятилетия, говорится в публикации.


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В письме говорилось, что действия российского диктатора Владимира Путина с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения в Украину, привели "к неустановленным катастрофическим событиям". При этом в качестве причины вывода войск РФ не приводилось продолжение российских военных усилий по оккупации Украины, что Москва называет "СВО".

По мнению экспертов ISW, российские официальные лица, не связанные с Кремлем, возможно, используют общественное беспокойство по поводу экологической и гуманитарной ситуации, связанной с разрушением плотины ГЭС, чтобы выразить несогласие с войной против Украины, не критикуя непосредственно сами военные действия.

"Кремль широко создал условия для подавления антивоенного инакомыслия. Россияне, придерживающиеся антивоенных настроений, могут использовать разрушение ГЭС для выражения своего несогласия с войной в очень ограниченной форме", — говорится в отчете.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-16-2023
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