В РФ увольняют командиров из наиболее боеспособных частей: в ISW объяснили причины

Министерство обороны России начало увольнять командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений российской армии и, похоже, ускоряет эти усилия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Наиболее показательными американские эксперты называют увольнение командующего 58-й общевойсковой армией генерал-полковника Ивана Попова и уведомление об увольнении командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова, которые привели к дальнейшим обсуждениям других недавних увольнений и арестов

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В частности, российские источники сообщают, что в начале июля российское военное командование уволило командира 7-й дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева. Также утверждалось, что российские власти арестовали командующего 90-й танковой дивизией (СВО) генерал-майора Рамиля Ибатуллина, а также двух его заместителей. Один из военкоров предположил, что российское военное командование также планирует уволить командира 31-й бригады ВДВ, которым, как сообщается, является полковник Сергей Карасев. Российские источники также предположили, что Минобороны России может готовиться к аресту командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.

"ISW не нашло подтверждения увольнния Селиверстова и Корнева, ни ареста Ибатуллина, хотя эти заявления похожи на предыдущие заявления об изменениях командования, которые подтвердились", — говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, эти соединения и части ведут оборонительные и наступательные действия на ключевых участках фронта в Украине.

"Сообщения об увольнениях и арестах командиров, управляющих боевыми частями и формированиями, похоже, связаны со случаями неповиновения", — говорится в отчете ISW.

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