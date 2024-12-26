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В РФ утверждают, что якобы сбили истребитель F-16

Российские оккупанты якобы в очередной раз сбили в Украине американский истребитель F-16

26 декабря 2024, 18:19 comments1576
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Ткачик Олеся

Самолет F-16 производства США якобы был сбит в Запорожской области перед подготовкой ракетного удара по региону. Об этом заявил коллаборант, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

В РФ утверждают, что якобы сбили истребитель F-16

F-16

"Самолет F-16 был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит", — заявил Рогов.

При этом известно, что Россия неоднократно лгала о том, сколько техники и вооружения ей якобы удается уничтожать каждый день в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила от Дании вторую обещанную партию истребителей F-16. Западные самолеты уже в Украине. "Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию", — сообщил президент Владимир Зеленский. Предоставленные Данией самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают украинцев и инфраструктуру.

Также "Комментарии" рассказывали, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США могут учить больше украинских пилотов, однако у Украины недостаточно летчиков. По его словам, в Украине нет специалистов "чтобы вовремя создать полную способность F-16".Джейк Салливан выступил во время форума национальной обороны в США, где сделал заявление о помощи Украине, в частности, передачи международными партнерами американских истребителей F-16. По его словам, у США достаточно ресурсов для подготовки украинских пилотов к учениям на западных боевых самолетах, однако дело стоит за Украиной. В настоящее время украинские пилоты проходят обучение на F-16 в Дании, Румынии и США. Кроме того, разные программы для летчиков существуют в Великобритании, Польше, Канаде и Нидерландах.





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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/22780257
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