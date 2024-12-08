В США объяснили, почему не дают Украине больше истребителей F-16

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США могут учить больше украинских пилотов, однако у Украины недостаточно летчиков. По его словам, в Украине нет специалистов "чтобы вовремя создать полную способность F-16".

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Джейк Салливан выступил во время форума национальной обороны в США, где сделал заявление о помощи Украине, в частности, передачи международными партнерами американских истребителей F-16. По его словам, у США достаточно ресурсов для подготовки украинских пилотов к учениям на западных боевых самолетах, однако дело стоит за Украиной.

"У нас было ограничено количество подготовленных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать, а потому, что у украинцев нет пилотов, чтобы своевременно создать полноценные возможности F-16", — сказал Салливан.

Советник Белого дома по национальной безопасности также добавил, что США готовы продолжить работу по подготовке украинских пилотов для управления F-16.

В настоящее время украинские пилоты проходят обучение на F-16 в Дании, Румынии и США. Кроме того, разные программы для летчиков существуют в Великобритании, Польше, Канаде и Нидерландах. В целом ожидается, что Украина получит 79 истребителей F-16. После передач первых западных самолетов в июле сообщалось, что до конца 2024 года Украина получит 20 истребителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США меняет подход к обучению украинских пилотов F-16. Хотят сделать процесс обучения пилотов более длительным и без опытных украинских летчиков.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского в декабре о новых истребителях F-16 в Украине.