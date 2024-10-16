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В РФ утверждают, что в Курской области почти взяли в котел тысяч украинских военных

При этом в Центре противодействия дезинформации СНБО утверждают, что Силы обороны имеют успех на Курщине

сегодня, 13:59
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Ткачик Олеся

В РФ утверждают, что якобы российские военнослужащие завершают операцию по окружению служащих Вооруженных сил Украины в Курской области. По информации Mash, в кольце могут оказаться почти 2000 украинских военных.

В РФ утверждают, что в Курской области почти взяли в котел тысяч украинских военных

Бои в Курской области

Российские военкоры заявляют, что якобы удалось взять под контроль деревню Викторовка в Курской области, которая является "последним восточным населенным пунктом", занятым попавшими в окружение украинскими солдатами.

"Впереди у наших: встреча с группировкой со стороны Новоивановки и полное окружение почти 2000 солдат ВСУ в районе Погребков и Любимовки", — отмечает Mash.

Российские подразделения находятся в непосредственной близости от юго-восточной окраины Суджи — до города остается менее 2 км.

В то же время, как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, украинские защитники снова имеют успехи в Курской области. Он утверждает, что ВСУ удалось остановить продвижение врага в этом регионе.

В частности, Андрей Коваленко заявил, что украинским военным удалось большими усилиями остановить врага в Курской области, где были с его стороны активные действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация в Курской области остается напряженной. Как несколько дней назад заявлял президент Владимир Зеленский, россияне без остановки проводят штурмы украинских позиций и пытаются отвоевать утраченные территории.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Курской области РФ, где ВСУ не прекращали свою операцию, продолжаются качели и нет постоянной линии соприкосновения. В какой-то момент враг усиливает свои контратаки. Затем наступает подходящий момент для контратак уже со стороны Сил обороны. Но тенденция не совсем благоприятная для наших военных.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/10/16/24163585.shtml?updated
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