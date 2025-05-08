Российские пропагандистские СМИ утверждают, что Вооруженные силы Украины в первый день так называемого путинского перемирия по случаю 9 мая, пошли в наступление.

Война в Украине

В частности, по их информации, украинские военные пошли в наступление на Теткино Курской области. Якобы в бой пошли от 40 до 50 человек. Подробности о попытке прорыва после начала перемирия, объявленного кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

По информации российских медиа, наступлению предшествовали артподготовка и бомбардировка. Сейчас украинские войска пытаются продвигаться к Теткино со стороны Рыжевского леса с целью занять улицу Чапаева на западной стороне населенного пункта.

Российские журналисты утверждают, что наступающих солдат ВСУ атаковала российская авиация.

О том, что украинские военные пошли в наступление в Курской области, также сообщают и так называемые российские военкоры.

По их информации, 8 мая украинская пехота начала попытки прорваться в Теткино, чтобы помочь засевшим на окраине поселка штурмовикам. Кроме того, бронегреуппа ВСУ предприняла атаку в районе села Будки Сумской области в направлении российского населенного пункта.

Российские военкоры сообщают о том, что в Теткино идут ожесточенные бои.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские защитники вновь продвинулись на территорию Курской области со стороны государственной границы. По словам майора запаса НГУ и ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, этот шаг стал полной неожиданностью для российской армии, поскольку с этого направления ранее была переброшена значительная часть войск.



