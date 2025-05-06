Россияне в ярости из-за действий ВСУ, которые снова их обманули и пошли вперед: потрясающие подробности

Украинские защитники вновь продвинулись на территорию Курской области со стороны государственной границы. По словам майора запаса НГУ и ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, этот шаг стал полной неожиданностью для российской армии, поскольку с этого направления ранее была переброшена значительная часть войск.

Война в Украине

Как отметил Гетьман, официально подтверждено: украинские военные, используя специализированную технику для разминирования, прорубили проходы через минные поля. Именно по этим коридорам продвинулись украинские подразделения и тяжёлая техника в районе Тёткино. Это та информация, на которую мы можем уверенно опираться, подчеркнул эксперт.

Кроме того, он указал, что любая непроверенная информация может быть фрагментарной и не отражать реального положения дел. В то же время, по его словам, ситуация на приграничье демонстрирует важную деталь.

"После того как россияне оттеснили нас к границе, они сократили своё присутствие на этом участке, перебросив силы на другие направления. И именно это позволило нам вновь воспользоваться фактором внезапности", — пояснил ветеран.

По его словам, РФ традиционно утверждает, что украинским военным больше не удастся застать их врасплох — однако события говорят об обратном.

"Россияне после каждой нашей успешной операции заявляют, что больше не попадутся на этот крючок, что никакой внезапности быть не может — они всё контролируют и всё видят. Не контролируют и не видят. Любопытный момент — мы знаем, насколько сейчас активны дроны. И если эта противоминная техника не была атакована дронами и смогла пройти, а за ней последовала наша тяжёлая техника и рассредоточилась — это означает, что россияне действительно отвели значительное количество войск, и наш удар оказался для них неожиданным", — подытожил Гетьман.

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