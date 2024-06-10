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В РФ снова пригрозили ударами по странам НАТО: кто уже под прицелом

F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью России, уверяют в Госдуме РФ

сегодня, 12:52
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Кравцев Сергей
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Чем ближе момент, когда Украина получит долгожданные истребители F-16, тем больше угроз звучит в сторону партнеров Киева. Так Москва предупреждает Запад о жестком ответе. Истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины якобы могут стать законной целью российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов, пишут "РИА Новости". 

В РФ снова пригрозили ударами по странам НАТО: кто уже под прицелом

Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

В Госдуме подчеркивают, если Москва получит безоговорочные доказательства, что самолеты F-16 и аэродромы их базирования находятся за пределами Украины, но при этом истребители осуществляют боевые вылеты на территорию Украины, Минобороны примет все меры, чтобы нанести удар по технике и аэродромах.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставка высокоточного оружия для Украины, которое будет применено для атак по России, станет прямым участием этих стран в войне. Таким образом, Путин пригрозил, что Россия может атаковать эти страны. На заявления российского лидера ответил президент США Джо Байден, который назвал Путина "диктатором" и "непорядочным человеком".

Джо Байден прилетел во Францию, чтобы принять участие в мероприятии по 80-летию операции союзников в Нормандии, куда России не пригласили. В интервью ABC News Байден отреагировал на угрозы Путина.

"Я знаю его больше 40 лет. Он меня беспокоит эти 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор, и он пытается убедиться, что он держит свою страну вместе, продолжая это нападение", — сказал Байден.



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Источник: https://t.me/rian_ru/248830
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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 12:17

Лимит своих угрожалок они уже исчерпали.И сколько они выполнили того,чего угрожали?Вот именно..Теперь потихоньку пусть свои понты сворачивают в трубочку и засовывают себе в задницу..можно и плешивому пихать..и алкашу и лошадиномордому...


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