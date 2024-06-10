В РФ снова пригрозили ударами по странам НАТО: кто уже под прицелом

Чем ближе момент, когда Украина получит долгожданные истребители F-16, тем больше угроз звучит в сторону партнеров Киева. Так Москва предупреждает Запад о жестком ответе. Истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины якобы могут стать законной целью российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов, пишут "РИА Новости".

Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

В Госдуме подчеркивают, если Москва получит безоговорочные доказательства, что самолеты F-16 и аэродромы их базирования находятся за пределами Украины, но при этом истребители осуществляют боевые вылеты на территорию Украины, Минобороны примет все меры, чтобы нанести удар по технике и аэродромах.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставка высокоточного оружия для Украины, которое будет применено для атак по России, станет прямым участием этих стран в войне. Таким образом, Путин пригрозил, что Россия может атаковать эти страны. На заявления российского лидера ответил президент США Джо Байден, который назвал Путина "диктатором" и "непорядочным человеком".

Джо Байден прилетел во Францию, чтобы принять участие в мероприятии по 80-летию операции союзников в Нормандии, куда России не пригласили. В интервью ABC News Байден отреагировал на угрозы Путина.

"Я знаю его больше 40 лет. Он меня беспокоит эти 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор, и он пытается убедиться, что он держит свою страну вместе, продолжая это нападение", — сказал Байден.