В РФ пытались сжечь еще один военкомат

В российском Новосибирске в помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на правительство региона и военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева.

Военкомат. Фото: TELEGRAM-КАНАЛ MASH

"29 сентября в 6:25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска. В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано" – сообщают в военном комиссариате Новосибирской области.

В сообщении также говорится, что имуществу и помещению военкомата не нанесен большой вред, подозреваемого задержали, проводятся следственные мероприятия.

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