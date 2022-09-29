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В РФ пытались сжечь еще один военкомат

В помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью

сегодня, 07:45
Автор:

Кравцев Сергей
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В российском Новосибирске в помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на правительство региона и военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева.

В РФ пытались сжечь еще один военкомат

Военкомат. Фото: TELEGRAM-КАНАЛ MASH

"29 сентября в 6:25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска. В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано" – сообщают в военном комиссариате Новосибирской области.

В сообщении также говорится, что имуществу и помещению военкомата не нанесен большой вред, подозреваемого задержали, проводятся следственные мероприятия.

Читайте на портале "Комментарии" — после угроз применения Россией ядерного вооружения против Украины, США и их союзники усиливают наблюдение за ядерным арсеналом РФ, в первую очередь, по линии своих разведывательных служб. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что к угрозам применения Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. О чем говорят эти заявления? Блефует Путин, размахивая ядерной дубинкой – или нет? Может ли Запад (а возможно и Китай) сыграть на опережение, не дав России применить ядерный арсенал против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                     

Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина назвали задачу-минимум относительно войны в Украине.




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Источник: https://t.me/interfaxonline/25585
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