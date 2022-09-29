В РФ пытались сжечь еще один военкомат

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Кравцев Сергей
В российском Новосибирске в помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на правительство региона и военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева.
Военкомат. Фото: TELEGRAM-КАНАЛ MASH
В сообщении также говорится, что имуществу и помещению военкомата не нанесен большой вред, подозреваемого задержали, проводятся следственные мероприятия.
Читайте на портале "Комментарии" — после угроз применения Россией ядерного вооружения против Украины, США и их союзники усиливают наблюдение за ядерным арсеналом РФ, в первую очередь, по линии своих разведывательных служб. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что к угрозам применения Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. О чем говорят эти заявления? Блефует Путин, размахивая ядерной дубинкой – или нет? Может ли Запад (а возможно и Китай) сыграть на опережение, не дав России применить ядерный арсенал против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина назвали задачу-минимум относительно войны в Украине.
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