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В РФ пылает паром с топливом в порту "Кавказ". Туда прилетел «Нептун» (ВИДЕО)

На пароме в порту «Кавказ» было предположительно 30 цистерн с топливом, они начали взрываться

сегодня, 18:42
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Ткачик Олеся

Власти Краснодарского края террористической России заявили об ударе по парому с топливом в порту "Кавказ". Как сообщает "Крым.Реалии", на азовском берегу Керченского полуострова слышны глухие взрывы. Телеграмм-канал "Крымский ветер" в свою очередь рассказывает, что со стороны Тамани слышны взрывы, а дым виден из многих районов города.

В РФ пылает паром с топливом в порту "Кавказ". Туда прилетел «Нептун» (ВИДЕО)

Порт "Кавказ"

"Очередная попытка теракта на территории Краснодарского края предприняла киевский режим – атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы", – сообщили власти Краснодарского края РФ.

В настоящее время площадь пожара и информация о пострадавших уточняется. Украинская сторона этот инцидент пока не комментировала.

Позже в телеграмм-каналах появилась информация о том, что удар по порту "Кавказ" пришелся на загруженный топливом паром "Акватрейдер". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, позже в оперштабе Краснодарского края сообщили, что ВСУ атаковали "Нептунами" железнодорожную станцию с топливными цистернами в порту "Кавказ". Цистерны с топливом начали взрываться. Российские СМИ сообщают о том, что на пароме было 30 цистерн.

Ранее было перекрыто движение по Керченскому мосту, а крымские телеграмм-каналы сообщали о воздушной тревоге в Севастополе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 21 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело несколько операций на территории России с помощью беспилотников. В частности, об этом в интервью The Warzone сообщил начальник военной разведки Кирилл Буданов. По его словам, объектами атак стали центр радиотехнической разведки и аэропорт "Остафьево" под Москвой, а также авиабаза Миллерово в Ростовской области. Для этих операций было использовано около 50 беспилотников.




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