В РФ Путин торжественно отметил День семьи: в это время ракеты прилетели в детскую больницу и роддом

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Ткачик Олеся
8 июля в террористической России отмечают День семьи. По этому случаю кремлевский диктатор Путин даже встретился с победителями конкурса "Это у нас семейное". Во время встречи с ними он даже поддержал идею создания в РФ нового праздника для многодетных семей.
Владимир Путин
По мнению Путина, этого праздника будут ждать и дети, и семьи в целом. В этот день посещение развлекательных парков и аттракционов для многодетных семей может быть бесплатным.
Пока кремлевский диктатор говорил о семейных ценностях, поддержке многодетных семей, его войска убивали украинские семьи. В частности, как это цинично не звучит, часть ударов "кремлевского психопата" была посвящена именно детям. Так, российская ракета прилетела не только в детскую больницу "Охматдет", а и в клиники "Адонис" и "Исида". Эти медучреждения специализируются на педиатрии и гинекологии, в частности репродуктологии. По предварительным данным прокуратуры, там погибли 7 человек. Медучреждения сообщили о временном прекращении работы.
Портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет". При этом есть мнение, что впереди украинцев ждут еще более страшные испытания.
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