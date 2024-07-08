В РФ Путин торжественно отметил День семьи: в это время ракеты прилетели в детскую больницу и роддом

8 июля в террористической России отмечают День семьи. По этому случаю кремлевский диктатор Путин даже встретился с победителями конкурса "Это у нас семейное". Во время встречи с ними он даже поддержал идею создания в РФ нового праздника для многодетных семей.

Владимир Путин

"Я согласен. Это, казалось бы, мелочь, но она может иметь значение для многодетных семей. Она не только будет мобилизовать государство, но и сами семьи", — сказал диктатор.

По мнению Путина, этого праздника будут ждать и дети, и семьи в целом. В этот день посещение развлекательных парков и аттракционов для многодетных семей может быть бесплатным.

Пока кремлевский диктатор говорил о семейных ценностях, поддержке многодетных семей, его войска убивали украинские семьи. В частности, как это цинично не звучит, часть ударов "кремлевского психопата" была посвящена именно детям. Так, российская ракета прилетела не только в детскую больницу "Охматдет", а и в клиники "Адонис" и "Исида". Эти медучреждения специализируются на педиатрии и гинекологии, в частности репродуктологии. По предварительным данным прокуратуры, там погибли 7 человек. Медучреждения сообщили о временном прекращении работы.

"На левом берегу Киева ЙР попала в роддом Isida. Через некоторое время после Охматдета. Похоже, кто-то в Кремле получает особое удовольствие от этого. ЙР бьет по детям. По детской больнице. Позже по роддому на левом берегу Киева. Целенаправленно. Будем теперь делать все, чтобы отплатить той же монетой и обязательно вопреки любой морали! Все возможные методы придется применить, ведь все возможные линии перейдены", — отметил в Фейсбуке общественный активист Сергей Наумович.

Портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет". При этом есть мнение, что впереди украинцев ждут еще более страшные испытания.





