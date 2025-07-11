В РФ прогремели взрывы: какие области оказались под ударом дронов

В ночь на 11 июля в Туле и Тульской области в России пожаловались на массированную атаку неопознанных дронов.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

"Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области", — заявил губернатор области Дмитрий Миляев.

В то же время местные паблики распространяют видео и фото. Россияне пожаловались на звуки взрывов в Алексине, а также в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ — Приборостроения и СПЛАВ.

Также в России сообщили об атаке дронов в Липецкой области. Местные губернатор Артамонов заявил, что произошло возгорание в результате падения дрона. Также он добавил, будто один человек погиб, еще один пострадал.

Читайте также на портале "Комментарии" — в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", находящемуся в Удмуртской Республике РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

"Завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса России, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия. Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", – отметили в Генштабе.

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