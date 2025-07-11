logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ прогремели взрывы: какие области оказались под ударом дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ прогремели взрывы: какие области оказались под ударом дронов

В России пожаловались на атаку дронов

11 июля 2025, 07:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 11 июля в Туле и Тульской области в России пожаловались на массированную атаку неопознанных дронов.

В РФ прогремели взрывы: какие области оказались под ударом дронов

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

"Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области", — заявил губернатор области Дмитрий Миляев.

В то же время местные паблики распространяют видео и фото. Россияне пожаловались на звуки взрывов в Алексине, а также в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ — Приборостроения и СПЛАВ.

Также в России сообщили об атаке дронов в Липецкой области. Местные губернатор Артамонов заявил, что произошло возгорание в результате падения дрона. Также он добавил, будто один человек погиб, еще один пострадал.

Читайте также на портале "Комментарии" — в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", находящемуся в Удмуртской Республике РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

"Завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса России, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия. Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", – отметили в Генштабе.

Также издание "Комментарии" сообщало – москвичи вновь вне себя из-за атаки дронов: что происходит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости