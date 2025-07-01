Взрывы в России: где произошли прилеты

В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", находящемуся в Удмуртской Республике РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

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"Завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса России, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия. Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", – отметили в Генштабе.

Также там сообщили, что сегодня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ.

"Мощности этого НПЗ используются оккупантами для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений России, которые задействованы в вооруженной агрессии против Украины. Подтверждено попадание по территории объекта — в частности, повреждены технологические установки. Возник пожар. Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что в Генштабе ВСУ признали удары по оккупированной территории Донетчины.