В РФ признали продвижение ВСУ под Донецком: какие населенные пункты оказались в центре боев

На востоке от Славянска и Краматорска украинские войска добились продвижения на нескольких участках фронта. Примечательно, что о ряде изменений сообщили российские военные блогеры. Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал эти заявления и пришел к выводу, что контратаки ВСУ могут быть частью более широкой операции по оттеснению российских сил от агломерации Славянск – Краматорск.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно сообщениям российских источников, украинские подразделения освободили Озерное, продвинулись восточнее Пискуновки в направлении Кривой Луки и атаковали севернее Рай-Александровки. Также сообщалось об отходе российских сил из Пискуновки и контратаках ВСУ с запада и северо-запада, в том числе через Северский Донец.

На Краматорском направлении российские военблогеры заявляли об освобождении украинскими силами Малиновки и продвижении в районе между Федоровкой Второй и Голубовкой. Сообщения о продвижении поступали также из района Миньковки и вблизи Федоровки.

Впрочем, ISW предупреждает: линия фронта на отдельных участках остается размытой, а позиции сторон могут перемежаться. Геолокационные кадры, изученные аналитиками, показывают украинские удары по российской позиции в центральной части Тихоновки после предполагаемой российской инфильтрационной операции.

Особое значение эксперты придают району Кривой Луки. Населенный пункт расположен на господствующих высотах возле Северского Донца, что может обеспечивать тактическое преимущество для дальнейших действий украинских сил. Одновременно бои в районе Николаевки мешают российским подразделениям использовать окружающий рельеф для наступления на Славянск.

По оценке ISW, украинские контратаки могут свидетельствовать о стремлении отодвинуть российские войска на восток – от Славянско-Краматорской агломерации к линии Северский Донец – канал Северский Донец – Донбасс.

Однако сообщения о продвижении не означают, что все перечисленные территории полностью контролируются ВСУ. Обстановка остается изменчивой, а часть сведений основана на заявлениях военных блогеров и требует осторожной интерпретации.

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