У РФ визнали наступ ЗСУ під Донецьком: які населені пункти опинилися в центрі боїв

На сході від Слов'янська та Краматорська українські війська досягли просування на кількох ділянках фронту. Цікаво, що про низку змін повідомили російські військові блогери. Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ці заяви і дійшов висновку, що контратаки ЗСУ можуть бути частиною ширшої операції з відтіснення російських сил від агломерації Слов'янськ – Краматорськ.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленнями російських джерел, українські підрозділи звільнили Озерне, просунулися на схід від Пискунівки у напрямку Кривої Луки і атакували на північ від Рай-Олександрівки. Також повідомлялося про відхід російських сил з Піскунівки та контратаки ЗСУ із заходу та північного заходу, у тому числі через Сіверський Донець.

На Краматорському напрямку російські воєнблогери заявляли про звільнення українськими силами Малинівки та просування в районі між Федорівкою Другою та Голубівкою. Повідомлення про просування надходили також із району Міньківки та поблизу Федорівки.

Втім, ISW попереджає: лінія фронту на окремих ділянках залишається розмитою, а позиції сторін можуть перемежуватися. Геолокаційні кадри, вивчені аналітиками, показують українські удари по російській позиції в центральній частині Тихонівки після передбачуваної російської інфільтраційної операції.

Особливого значення експерти надають району Кривої Луки. Населений пункт розташований на панівних висотах біля Сіверського Дінця, що може забезпечувати тактичну перевагу для подальших дій українських сил. Водночас бої у районі Миколаївки заважають російським підрозділам використовувати навколишній рельєф для наступу на Слов'янськ.

За оцінкою ISW, українські контратаки можуть свідчити про прагнення відсунути російські війська на схід від Слов'янсько-Краматорської агломерації до лінії Сіверський Донець – канал Сіверський Донець – Донбас.

Однак повідомлення про просування не означають, що всі ці території повністю контролюються ЗСУ. Обстановка залишається мінливою, а частина відомостей ґрунтується на заявах військових блогерів і потребує обережної інтерпретації.

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