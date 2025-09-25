logo

В РФ поразили наглым ответом на обвинения в отношении дронов в Дании
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ поразили наглым ответом на обвинения в отношении дронов в Дании

Спикер Кремля Песков назвал обвинения Дании о причастности России к инциденту с дронами у Копенгагена бездоказательными.

25 сентября 2025, 15:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Посольство России в Копенгагене исключает любое участие в инцидентах с дронами, которые привели к нарушениям в работе двух датских аэропортов. Об этом говорится в официальном заявлении диппредставительства, сообщает Sky News.

В РФ поразили наглым ответом на обвинения в отношении дронов в Дании

Фото: из открытых источников

В посольстве назвали сбои в работе аэропортов "инсценированной провокацией", а обвинения в адрес РФ — "безосновательными предположениями".

В типичном для Кремля стиле дипучреждение утверждает, что это может быть поводом для дальнейшей эскалации конфликта заинтересованными сторонами, стремящимися растянуть войну в Украине и распространить ее на другие страны.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков также отверг заявления Дании о причастности России к инциденту с беспилотниками у аэропорта Копенгагена, назвав их голословными.

Напомним, 22 сентября аэропорт Копенгагена временно закрывали из-за обнаружения нескольких дронов в зоне аэропорта. Взлеты и посадки были остановлены почти на четыре часа, при этом беспилотники не были сбиты.

Ночью 25 сентября из-за аналогичного инцидента с дронами закрывали аэропорт Ольборга. Полиция сообщила о нескольких беспилотниках с включенными фарами, летающими неподалеку от военных объектов, в частности авиабазы ВВС, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger, а также база элитного подразделения датских спецназовцев Jægerkorps.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин стремится вернуть РФ геополитический вес, который имел Советский Союз после Второй мировой войны. Однако он не хочет признавать очевидного – мир существенно изменился, и восстановление прежнего статуса недостижимо. Об этом в интервью Главреду заявила политический аналитик Ольга Курносова.



