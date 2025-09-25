В РФ поразили наглым ответом на обвинения в отношении дронов в Дании

Посольство России в Копенгагене исключает любое участие в инцидентах с дронами, которые привели к нарушениям в работе двух датских аэропортов. Об этом говорится в официальном заявлении диппредставительства, сообщает Sky News.

Фото: из открытых источников

В посольстве назвали сбои в работе аэропортов "инсценированной провокацией", а обвинения в адрес РФ — "безосновательными предположениями".

В типичном для Кремля стиле дипучреждение утверждает, что это может быть поводом для дальнейшей эскалации конфликта заинтересованными сторонами, стремящимися растянуть войну в Украине и распространить ее на другие страны.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков также отверг заявления Дании о причастности России к инциденту с беспилотниками у аэропорта Копенгагена, назвав их голословными.

Напомним, 22 сентября аэропорт Копенгагена временно закрывали из-за обнаружения нескольких дронов в зоне аэропорта. Взлеты и посадки были остановлены почти на четыре часа, при этом беспилотники не были сбиты.

Ночью 25 сентября из-за аналогичного инцидента с дронами закрывали аэропорт Ольборга. Полиция сообщила о нескольких беспилотниках с включенными фарами, летающими неподалеку от военных объектов, в частности авиабазы ВВС, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger, а также база элитного подразделения датских спецназовцев Jægerkorps.

