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В РФ планируют увеличить армию. На Банковой рассказали, что нужно сделать Украине

Россия в последние два года постоянно проводит мобилизацию, заявил в эфире 24 канала советник Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу сделнаы, чтобы вызвать панику среди украинцев

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Михаил Подоляк, на временно оккупированных территориях Украины находится около 450 тысяч российских военных. При этом, по его словам, у россиян большие санитарные потери, поэтому они регулярно проводят мобилизацию.

В РФ планируют увеличить армию. На Банковой рассказали, что нужно сделать Украине

Михаил Подоляк

Подоляк говорит, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил о намерениях увеличить армию РФ до конца года, также с целью оказать влияние на психологическое состояние украинцев. При этом советник Офиса президента признал, что действительно у России большой мобилизационный ресурс, и это надо понимать.

Как отметил Подоляк, есть понимание того, как Россия ведет захватническую войну в Украине, а также как этому могут противодействовать Силы обороны и что им для этого нужно. По его словам, есть четкое понимание, какое оружие нужно ВСУ и сколько его нужно.

Именно поэтому, добавил Подоляк, необходимо настаивать на ускорении логистики и производстве оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил о намерении увеличить армию РФ до конца текущего года. В частности, захватчики планируют создать еще две общевойсковые армии и 14 дивизий. Кроме того, российский министр заявил, что планирует создать дополнительный корпус мотострелковой дивизии, а также "Днепровскую речную флотилию" и бригады речных катеров флотилии в составе оккупационной армии.

Кроме того, Шойгу похвастался тем, что Россия якобы сумела нарастить производство боеприпасов, которое якобы идет даже с опережением графика. По его словам, страна-агрессор начала производить в 2,5 раза больше снарядов, чем раньше.




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Источник: https://24tv.ua/mobilizatsiya-rosiyi-podolyak-skazav-putin-yiyi-posilit_n2519710
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