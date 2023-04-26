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В РФ отреагировали на передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном

Российские дипломаты заявили, что Великобритании "не уйти от ответственности"

26 апреля 2023, 08:47
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Автор:

Кравцев Сергей

В России грозят Великобритании ответственностью за последствия применения на фронте снарядов с обедненным ураном. Как пишет российское пропагандистское издание "ТАСС", так посольство России в Лондоне отреагировало на заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что снаряды с обедненным ураном для Challenger 2 уже отправили в Украину.

В РФ отреагировали на передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном

Кремль. Фото: из открытых источников

"Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ", — говорится в сообщении.


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Отметим, еще в марте министерство обороны Великобритании анонсировало передачу Украине бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран. После этого российский президент Путин сказал, что они должны будут реагировать на то, что "коллективный Запад" якобы начинает применять оружие с ядерным компонентом.

Читайте также на портале "Комментарии" — сообщения о том, что российский диктатор Владимир Путин использует "двойника" или "двойников" всплывали и ранее. Но они вновь активизировались после недавнего визита якобы Путина на временно оккупированные территории Украины. Активизировались настолько, что путинский спикер Дмитрий Песков вынужден был даже официально заявить, что у диктатора нет "двойников", что он не прячется в бункерах. Впрочем, цену заявлениям Пескова и всей кремлевской банды мы знаем… Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими мнениями – есть ли у Путина двойники и "бункерная зависимость"?

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Обсуждения

Иванович

26 апреля 2023, 09:03

В империи зла все любят козла. Тысячелетие рабства добавило хромосому и теперь они - юберменш. Типа Черчиль предсказал, что следующие фашисты будут обвинять в фашизме всех остальных. Дождались...


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