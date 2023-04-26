В РФ отреагировали на передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном

В России грозят Великобритании ответственностью за последствия применения на фронте снарядов с обедненным ураном. Как пишет российское пропагандистское издание "ТАСС", так посольство России в Лондоне отреагировало на заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что снаряды с обедненным ураном для Challenger 2 уже отправили в Украину.

Кремль. Фото: из открытых источников

"Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ", — говорится в сообщении.

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Отметим, еще в марте министерство обороны Великобритании анонсировало передачу Украине бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран. После этого российский президент Путин сказал, что они должны будут реагировать на то, что "коллективный Запад" якобы начинает применять оружие с ядерным компонентом.

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