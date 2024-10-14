В РФ оправдываются за расстрел пленных на Курщине: придумали абсурдную версию

Очередной
расстрел пленных российскими оккупационными войсками создал такой резонанс, что
пропагандистские площадки стремительно стали искать оправдание этой жестокости
и военному преступлению, говорит военный обозреватель группы "Информационное
сопротивление" Александр Коваленко.
Убитые украинские военные
"При этом, ввиду
крайне ограниченного интеллекта, они ретранслируют полную чушь о том, что на
фото, например, все живые кроме одного, убитого выстрелом в голову, которого
могли притащить неизвестно откуда, а другие и вовсе заявляют, что была попытка
оказания сопротивления, вот их и расстреляли", — говорит эксперт.
То есть, подчеркивает
он, по логике российских пропагандистов, где-то в Курской области нашли тело
украинского военного, убитого в голову, раздели его и приволокли в группу
пленных. При этом, добавляет он, вообще непонятно, зачем вот это всё делать.
"Довод того, что
сдавшиеся в плен могли предпринять попытку сопротивления, тем более звучит ещё
более бредово. Все раздетые лежат лицом вниз с заложенными руками за голову.
Как они могли в таких условиях оказать сопротивления и быть расстрелянными
будучи в этом положении, лицом в землю, руки за голову, без изменения положения
тела?" — пишет в Фейсбуке Коваленко.
При этом, по его
словам, верифицировано застреленный в голову военный, не только раздет, но и
держит руки за голову.
"Российские
версии разметаются в пух и прах, а на поверхности очередное преступление и
попытка запугать, а так же спровоцировать. Они не только пытаются запугать
украинских военных психологическим нарративом “в плен не берём!”, но и пытаются
спровоцировать на ответные действия. Ждут, когда мы тоже начнём мстить за наших
парней расстрелами их героических сифилитиков, чтобы потом собрать Совбез ООН и
обвинить нас в военных преступлениях", — заявил Коваленко.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, зачем россияне показательно убивают украинских пленных военных.
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