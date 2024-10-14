В РФ оправдываются за расстрел пленных на Курщине: придумали абсурдную версию

Очередной расстрел пленных российскими оккупационными войсками создал такой резонанс, что пропагандистские площадки стремительно стали искать оправдание этой жестокости и военному преступлению, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Убитые украинские военные

"При этом, ввиду крайне ограниченного интеллекта, они ретранслируют полную чушь о том, что на фото, например, все живые кроме одного, убитого выстрелом в голову, которого могли притащить неизвестно откуда, а другие и вовсе заявляют, что была попытка оказания сопротивления, вот их и расстреляли", — говорит эксперт.

То есть, подчеркивает он, по логике российских пропагандистов, где-то в Курской области нашли тело украинского военного, убитого в голову, раздели его и приволокли в группу пленных. При этом, добавляет он, вообще непонятно, зачем вот это всё делать.

"Довод того, что сдавшиеся в плен могли предпринять попытку сопротивления, тем более звучит ещё более бредово. Все раздетые лежат лицом вниз с заложенными руками за голову. Как они могли в таких условиях оказать сопротивления и быть расстрелянными будучи в этом положении, лицом в землю, руки за голову, без изменения положения тела?" — пишет в Фейсбуке Коваленко.

При этом, по его словам, верифицировано застреленный в голову военный, не только раздет, но и держит руки за голову.

"Российские версии разметаются в пух и прах, а на поверхности очередное преступление и попытка запугать, а так же спровоцировать. Они не только пытаются запугать украинских военных психологическим нарративом “в плен не берём!”, но и пытаются спровоцировать на ответные действия. Ждут, когда мы тоже начнём мстить за наших парней расстрелами их героических сифилитиков, чтобы потом собрать Совбез ООН и обвинить нас в военных преступлениях", — заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, зачем россияне показательно убивают украинских пленных военных.



