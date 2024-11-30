В РФ объявляли план "Ковер": где появилась угроза повторного удара дронов

В Дагестане заявили об атаке дрона на город Каспийск. В Махачкале закрывали аэропорт из-за воздушной угрозы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

В Дагестане заявили об атаке дрона на Каспийск. Фото из открытых источников

Российский чиновник заявил, что дрон "безрезультатно попытался атаковать" объекты в Каспийске. Информации о разрушениях и жертвах нет.

При этом российские СМИ писали, что аэропорт Махачкалы временно прекращал работу. Там объявлял план "Ковер". Его объявляют в том случае, если существует угроза впечатления самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко напомнил, что расстояние от Украины до Каспийска составляет более 1000 километров.

Он добавил, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и разных военных подразделений русской армии. Кроме того, порт расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставки оружия в Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские войска 6 ноября атаковали порт Каспийск в России с помощью дронов. В порту находилось несколько кораблей ВМС России, и, по крайней мере, два фрегата класса "Гепард" получили повреждения. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

"Степень этого ущерба в настоящее время неизвестна, однако любые повреждения судов, скорее всего, будут быстро устранены", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российская Каспийская флотилия, вероятно, использовалась для массированных атак на Украину в 2022 году и продолжала использоваться для нечастых атак в течение 2023-2024 годов.



