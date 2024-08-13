logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ назвали генерала, провалившего оборону Курщины
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ назвали генерала, провалившего оборону Курщины

Генерал, ставший причиной мобилизации в РФ, провалил оборону Курской области

13 августа 2024, 22:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Виновник провала обороны Курской области РФ – командующий группировкой "Север", генерал-лейтенант Александр Лапин, несколько раз проваливавший российские операции во время войны.

В РФ назвали генерала, провалившего оборону Курщины

Александр Лапин - российский генерал-неудачник. Фото из открытых источников

Как пишут российские медиа, ВСУ зашли в Курскую область утром 6 августа, а через неделю беспрепятственно смогли захватить до 1000 кв. км территории России и десятки деревень.

Отмечается, что у генерала Александра Лапина есть неоднозначная репутация и системно проигрывает битвы. Под его командованием в войска РФ в 2022 году произошел самый мощный провал обороны под Балаклией, Лиманом и Изюмом, в общей сложности оставив 10 городов Харьковской области. Тогда Украина отвоевала около 3000 кв. км.

Провал в Курской области напоминает по масштабам и ходу событий операцию в Харьковской области, когда Украина беспрепятственно смогла продвинуться на десятки километров. Причиной крушения обороны также являлась слабая линия укреплений и численное преимущество наступающих ВСУ. В ходе этой операции Украина смогла захватить более 200 единиц заброшенной техники армии РФ. В результате этого поражения под ежедневные обстрелы попала Белгородская область и началась мобилизация.

Как известно, Лапина уже отстраняли от командования войсками Центрального военного округа и группировкой российских войск "Центр". Это произошло после того, как его отставки потребовал глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин. Но в Кремле и Минобороны Лапина решили не наказывать, а отправили охранять границу уже с новым подразделением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по оценке немецкого эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, Украина значительно продвинулась в своем наступлении на Коренево и уже контролирует первый российский город Суджу. По информации украинской стороны, за последние дни было взято под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% от всей территории региона. 12 августа ВСУ впервые опубликовали видеозаписи, подтверждающие захват Суджи, города с населением около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что город выглядит безлюдным, серьезных разрушений на видео не видно, что свидетельствует о скором захвате без продолжительных боев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/24757
Теги:

Новости

Все новости