Виновник провала обороны Курской области РФ – командующий группировкой "Север", генерал-лейтенант Александр Лапин, несколько раз проваливавший российские операции во время войны.

Александр Лапин - российский генерал-неудачник. Фото из открытых источников

Как пишут российские медиа, ВСУ зашли в Курскую область утром 6 августа, а через неделю беспрепятственно смогли захватить до 1000 кв. км территории России и десятки деревень.

Отмечается, что у генерала Александра Лапина есть неоднозначная репутация и системно проигрывает битвы. Под его командованием в войска РФ в 2022 году произошел самый мощный провал обороны под Балаклией, Лиманом и Изюмом, в общей сложности оставив 10 городов Харьковской области. Тогда Украина отвоевала около 3000 кв. км.

Провал в Курской области напоминает по масштабам и ходу событий операцию в Харьковской области, когда Украина беспрепятственно смогла продвинуться на десятки километров. Причиной крушения обороны также являлась слабая линия укреплений и численное преимущество наступающих ВСУ. В ходе этой операции Украина смогла захватить более 200 единиц заброшенной техники армии РФ. В результате этого поражения под ежедневные обстрелы попала Белгородская область и началась мобилизация.

Как известно, Лапина уже отстраняли от командования войсками Центрального военного округа и группировкой российских войск "Центр". Это произошло после того, как его отставки потребовал глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин. Но в Кремле и Минобороны Лапина решили не наказывать, а отправили охранять границу уже с новым подразделением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по оценке немецкого эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, Украина значительно продвинулась в своем наступлении на Коренево и уже контролирует первый российский город Суджу. По информации украинской стороны, за последние дни было взято под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% от всей территории региона. 12 августа ВСУ впервые опубликовали видеозаписи, подтверждающие захват Суджи, города с населением около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что город выглядит безлюдным, серьезных разрушений на видео не видно, что свидетельствует о скором захвате без продолжительных боев.