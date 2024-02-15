В РФ цинично обвинили Украину в ударе по гражданскому объекту и сообщили о погибших

15 февраля около полудня в российском Белгороде раздалась серия взрывов. В российских пабликах сообщили, что вроде бы был "прилет" в один из торговых центров.

ТЦ в Белгороде

Впоследствии эту информацию подтвердил губернатор Белгорода Вячеслав Гудков и обвинил в Украине в том , что она якобы ударила по объекту гражданской инфраструктуры, а именно: торговому центру. Губернатор заявил, что жертвами атаки стали 18 человек, получивших ранения, среди них 5 детей. Также он сообщил, что погибли 5 человек среди них якобы и ребенок.

По информации Гудкова, в Белгороде разные разрушения обнаружены в семи частных домовладениях. Речь идет о выбитых окнах, поврежденных кровлях и заборах. Также якобы повреждены 5 автомобилей и один магазин.

Вместе с тем в Минобороны страны-агрессора сообщили, что якобы уничтожено 14 украинских реактивных снарядов с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что в ночь на 15 февраля в России с аэродрома Оленья в Мурманской области взлетело несколько бомбардировщиков Ту-95мс. В 4:30 стало известно об угрозе пусков ракет, воздушная тревога начала распространяться по всем регионам Украины. Были слышны сильные взрывы в Киеве, Днепре, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Также "Комментарии" рассказывали, что 27 июня 2022 года россияне ударили по торговому центру в Кременчуге. Как сообщил президент Владимир Зеленский, оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. Также глава государства отметил, что объект не представлял никакой стратегической ценности и не нес угрозы для российской армии. В результате этой террористической атаки было много жертв.





