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В результате российского удара по Одессе погиб командир батальона, воевавший с 2014 года

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона "Цунами" Александр Гостищев, об этом в Фейсбуке сообщил военный 58 ОМБр Евгений Терехов

сегодня, 17:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Евгений Терехов, Александр Гостищев воевал против российских захватчиков с 2014 года.

В результате российского удара по Одессе погиб командир батальона, воевавший с 2014 года

Александр Гостищев

Сначала он воевал в составе батальона "Днепр-1", затем были Национальная полиция, батальон "Цунами".

"Прошел много… Ты был достойным сыном нашей неньки! Сегодня Украина потеряла мощного человека, с большим добрым сердцем!"
– написал Терехов.

Известно, что Александр Гостищев после начала войны России в 2014 году ушел на фронт добровольцем. Затем работал заместителем председателя начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области. После полномасштабного вторжения России возглавил батальон спецназначения Нацполиции "Цунами".

Гостищев награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне с территории аннексированного Крыма нанесли мощный ракетный удар по Одессе. По предварительным данным, погибли 14 человек , еще 46 получили ранения. Как известно, среди раненых есть 7 спасателей. Они прибыли на место удара, чтобы тушить пожар и разбирать завалы и попали под повторный обстрел. Известно, что один из спасателей погиб.

Кроме того, стало известно, что оккупанты ударили по Одессе ракетами "Искандер-М". Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг нанес удары по объектам гражданской инфраструктуры. В результате "прилетов" разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Продолжается разбор завалов.




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Источник: https://www.facebook.com/JacksonTerekhov/posts/pfbid0KgaV6etonQAr8nN89Hi61pYsjejKAuQLk83eKnivtweFD5cy194BD6XNZ2Ubx25xl
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