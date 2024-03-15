В результате российского удара по Одессе погиб командир батальона, воевавший с 2014 года

Как сообщил Евгений Терехов, Александр Гостищев воевал против российских захватчиков с 2014 года.

Александр Гостищев

Сначала он воевал в составе батальона "Днепр-1", затем были Национальная полиция, батальон "Цунами".

"Прошел много… Ты был достойным сыном нашей неньки! Сегодня Украина потеряла мощного человека, с большим добрым сердцем!"

– написал Терехов.

Известно, что Александр Гостищев после начала войны России в 2014 году ушел на фронт добровольцем. Затем работал заместителем председателя начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области. После полномасштабного вторжения России возглавил батальон спецназначения Нацполиции "Цунами".

Гостищев награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне с территории аннексированного Крыма нанесли мощный ракетный удар по Одессе. По предварительным данным, погибли 14 человек , еще 46 получили ранения. Как известно, среди раненых есть 7 спасателей. Они прибыли на место удара, чтобы тушить пожар и разбирать завалы и попали под повторный обстрел. Известно, что один из спасателей погиб.

Кроме того, стало известно, что оккупанты ударили по Одессе ракетами "Искандер-М". Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг нанес удары по объектам гражданской инфраструктуры. В результате "прилетов" разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Продолжается разбор завалов.