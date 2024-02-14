В разведке сообщили, готова ли Россия к «большому наступлению» после выборов

Как сообщил Андрей Юсов, каждое заявление о наступлении России является важной информацией, которая изучается. Однако разведчик призвал в первую очередь учитывать официальные сообщения Сил безопасности и обороны, в частности Генерального штаба Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб.

Андрей Юсов

"Что касается планов врага, в том числе, когда будут основания подтверждать подобный тезис, будет предоставлена отдельная информация. Сегодня мы констатируем, что продолжаются отдельные наступательные действия врага на отдельных участках",

– сказал Юсов.

По его словам, в первую очередь речь идет об Авдеевском направлении. Юсов подчеркнул, что там ситуация тяжелая.

"И именно вокруг этого сейчас сконцентрировано внимание и украинских сил безопасности и обороны",

– сказал Андрей Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что сейчас усилия разведки также сконцентрированы на том, чтобы отслеживать количество личного состава захватчиков и снабжение их оружием.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия начнет новое "большое наступление" после предстоящих в марте президентских выборов в России. Дипломат подчеркнул, что украинцы и дальше полны решимости продолжать борьбу. По его словам, в отличие от россиян, украинские военные точно знают, за что они борются. Боррель подчеркнул, что военные и дальше полны решимости отражать атаки России. Однако, как отметил высокий представитель ЕС, украинские военные не смогут этого без помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на фронте сейчас очень сложная , россияне активно наступают, а ВСУ перешли в оборону, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что украинским военным хватает на поле боя силы духа, а вот со снарядами, оружием, техникой есть проблемы. Сырский подчеркнул, что завершение войны зависит от западных партнеров, которые должны принять решение о выделении необходимой помощи ВСУ.





