В разведке рассказали о новой провокации РФ с обстрелами Донецка

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Кравцев Сергей
Российские захватчики сами обстреливают оккупированный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, якобы "находя" обломки боеприпасов западного образца на местах обстрела. В действительности РФ намеренно ищет их по всей линии фронта и свозит в город. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телеканала FREEДОМ.
Взрывы. Фото: GettyImages
Как добавил разведчик, эти остатки боеприпасов свозят сегодня целенаправленно в Донецк.
"И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты", — констатировал он.
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Также издание "Комментарии" сообщало – российский президент Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря и встретится с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Сообщается, что диктаторы, а также их министры обороны уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире и обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы. К чему может привести этот визит? Удастся ли Путину вынудить белорусов открыто воевать против Украины? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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