В разведке рассказали, как в Херсонской области оккупанты спасаются бегством, перебираясь через Днепр

Российские оккупанты, которые остались отрезанными от подкрепления и связи, воруют у местных жителей моторные лодки и переправляются на них на другой берег Днепра, спасая свои жизни. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете разведки сообщается, что многим российским подразделениям уже поступил приказ – всеми возможными способами перебираться на левый берег Днепра.

Украинская разведка также сообщает, что недалеко от паромной переправы зафиксирована группа людей от 10 до 20 человек. Это российские военнослужащие, которые отказались продолжать воевать. Командиры сняли с них все обязательства и дали вольную. Они теперь попрошайничают у местных и пытаются как-то перебраться на ту сторону Днепра.

Без боеприпасов остались также десантники, у которых нет подвоза снабжения.

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