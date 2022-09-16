logo

BTC/USD

19800.81

ETH/USD

1467.20

LTC/USD

55.86

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

39.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В разведке рассказали, как в Херсонской области оккупанты спасаются бегством, перебираясь через Днепр
commentss НОВОСТИ Все новости

В разведке рассказали, как в Херсонской области оккупанты спасаются бегством, перебираясь через Днепр

По данным разведки, у тех оккупантов, которые отказались участвовать в боевых действиях, изъяли оружие. Их отпустили "на вольные хлеба"

сегодня, 13:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты, которые остались отрезанными от подкрепления и связи, воруют у местных жителей моторные лодки и переправляются на них на другой берег Днепра, спасая свои жизни. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

В разведке рассказали, как в Херсонской области оккупанты спасаются бегством, перебираясь через Днепр

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете разведки сообщается, что многим российским подразделениям уже поступил приказ – всеми возможными способами перебираться на левый берег Днепра.                                             

Украинская разведка также сообщает, что недалеко от паромной переправы зафиксирована группа людей от 10 до 20 человек. Это российские военнослужащие, которые отказались продолжать воевать. Командиры сняли с них все обязательства и дали вольную. Они теперь попрошайничают у местных и пытаются как-то перебраться на ту сторону Днепра.

Без боеприпасов остались также десантники, у которых нет подвоза снабжения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — "русскому миру" больше не рады: турецкие отели перестали принимать банковские карты россиян.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gur.gov.ua/content/pidrozdily-okupantiv-v-khersonskii-oblasti-ne-mozhut-zabezpechyty-sebe-pytnoiu-vodoiu-ta-tikaiut-cherez-dnipro-na-vkradenykh-motorkakh.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!