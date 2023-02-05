В разговоре с премьером Израиля Путин ответил собирался ли он убивать Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время интервью для Times of Israel рассказал о своих телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным в первые дни полномасштабного вторжения. Израильский политик спросил, планирует ли Путин убить Зеленского, на что президент России ответил, что "не будет убивать Зеленского". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Times of Israel.

Путин ответил или собирается убить Зеленского. Фото из открытых источников

В первые недели войны премьер-министр Израиля Нафтали Беннет был одним из возможных посредников для прекращения войны между Украиной и Россией. Политик совершал звонки обоим президентам и пытался во время переговоров остановить войну дипломатическим путем. В одном из таких разговоров Беннет спросил Путина, планирует ли убивать Владимира Зеленского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я спросил: "Что с этим? Вы планируете убить Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", — вспоминает свой разговор Нафтали Беннет с Владимиром Путиным.

Тогда израильский политик попросил дать слово, что он не убьет президента Украины.

"Я не собираюсь убивать Зеленского", – ответил Владимир Путин.

После этого Беннет позвонил по телефону Владимиру Зеленскому, где сообщил, что поговорил с российским диктатором, и что тот не собирается его убивать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что разведка США предупредила президента Украины Владимира Зеленского о возможном покушении на его жизнь в первые дни войны.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского о боях на востоке Украины, в частности, будут ли выводиться украинские войска из Бахмута.