logo

BTC/USD

23413.15

ETH/USD

1668.67

LTC/USD

98.55

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В разговоре с премьером Израиля Путин ответил собирался ли он убивать Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

В разговоре с премьером Израиля Путин ответил собирался ли он убивать Зеленского

В разговоре с израильским политиком Путин уверял, что не будет убивать Владимира Зеленского.

сегодня, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время интервью для Times of Israel рассказал о своих телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным в первые дни полномасштабного вторжения. Израильский политик спросил, планирует ли Путин убить Зеленского, на что президент России ответил, что "не будет убивать Зеленского". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Times of Israel.

В разговоре с премьером Израиля Путин ответил собирался ли он убивать Зеленского

Путин ответил или собирается убить Зеленского. Фото из открытых источников

В первые недели войны премьер-министр Израиля Нафтали Беннет был одним из возможных посредников для прекращения войны между Украиной и Россией. Политик совершал звонки обоим президентам и пытался во время переговоров остановить войну дипломатическим путем. В одном из таких разговоров Беннет спросил Путина, планирует ли убивать Владимира Зеленского.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я спросил: "Что с этим? Вы планируете убить Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", — вспоминает свой разговор Нафтали Беннет с Владимиром Путиным.

Тогда израильский политик попросил дать слово, что он не убьет президента Украины.

"Я не собираюсь убивать Зеленского", – ответил Владимир Путин.

После этого Беннет позвонил по телефону Владимиру Зеленскому, где сообщил, что поговорил с российским диктатором, и что тот не собирается его убивать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что разведка США предупредила президента Украины Владимира Зеленского о возможном покушении на его жизнь в первые дни войны.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского о боях на востоке Украины, в частности, будут ли выводиться украинские войска из Бахмута.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesofisrael.com/bennett-putin-assured-me-at-moscow-meeting-he-wouldnt-kill-zelensky/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!