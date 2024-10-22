В Раде заинтриговали заявлением: какую ответку вскоре получит Кремль

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Кравцев Сергей
Некоторые ракеты украинского производства уже прошли апробирование. Но нужно еще закрыть ряд вопросов, в частности, решить проблемы с комплектующими, необходимыми для ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал нардеп, глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото из открытых источников
Парламентарий отметил, вскоре все увидят результаты применения украинских баллистических ракет.
Нардеп также сказал, что в случае применения оперативно-тактических ракетных комплексов по типу "Гром", то по их применению ведется работа.
Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по аэродрому и военному заводу российских оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает портал "Комментарии".
Сегодня ночью нанесен огневой поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области рф. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника.
Также Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Е.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области рф. Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.
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