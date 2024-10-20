Украина нанесла удары по городам россии: что уничтожено

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по аэродрому и военному заводу российских оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает портал "Комментарии".

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Сегодня ночью нанесен огневой поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области рф. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника.

Также Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Е.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области рф. Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.

В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.

Задание выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Боевая работа по важным военным целям российских захватчиков продолжается, отмечают в Генштабе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В России неизвестные беспилотники атаковали завод, где производят взрывчатку

В российском дзержинске атакован завод им. свердлова, производящий взрывчатые вещества. Сообщается, что завод включен в список санкций Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Летом 2023 завод включен в список санкций стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии. Предприятие является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ, передающих зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.