В Раде заговорили о выводе Сил обороны из Курской области

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ситуация на Курском плацдарме, где проводят свою операцию украинские военные, довольно сложная. Россияне не только давят со всех сторон, но и пытаются создать условия для окружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Нардеп отметил, по той информации, которая есть у него, на данный момент условий для окружения наших бойцов нет и противник пытается военных ВСУ просто вытеснить. Наши воины сражаются.
Он отметил, что успехи россиян на Курщине вряд ли связаны с прекращением передачи разведданных от Соединенных штатов. По словам нардепа, в этом случае речь идет о тактическом уровне данных.
Нардеп также заявил, что пока неизвестно, какое именно решение будет принято высшим военным руководством Украины. По словам нардепа — просто отдать приказ на выход Сил обороны с этого плацдарма может оказаться плохим решением.
Читайте также на портале "Комментарии" — будет большое наступление РФ в ближайшие дни: в США раскрыли подробности.
Новости