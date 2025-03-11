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В Раде заговорили о выводе Сил обороны из Курской области

Нардеп Роман Костенко допустил вывод Сил обороны из Курской области, но решение еще не принято

сегодня, 10:05
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Кравцев Сергей

Ситуация на Курском плацдарме, где проводят свою операцию украинские военные, довольно сложная. Россияне не только давят со всех сторон, но и пытаются создать условия для окружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко.

В Раде заговорили о выводе Сил обороны из Курской области

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, по той информации, которая есть у него, на данный момент условий для окружения наших бойцов нет и противник пытается военных ВСУ просто вытеснить. Наши воины сражаются. 

"Если вопрос, могут ли они выйти — то да, могут, если ситуация так сложится. Какое будет принято решение — будут ли туда направлены резервы, или будет принято решение отойти — это мы увидим позже, когда эта активная фаза немного остановится", — сказал Костенко.

Он отметил, что успехи россиян на Курщине вряд ли связаны с прекращением передачи разведданных от Соединенных штатов. По словам нардепа, в этом случае речь идет о тактическом уровне данных.

Нардеп также заявил, что пока неизвестно, какое именно решение будет принято высшим военным руководством Украины. По словам нардепа — просто отдать приказ на выход Сил обороны с этого плацдарма может оказаться плохим решением.

"Я считаю, что это может повести за собой плохие последствия. Ведь мы до сих пор сдерживаем большие резервы противника на этом направлении. Которые могут или дойти до нашей границы, некоторыми силами стать в оборону, а все остальное будет переброшено на восток или другое направление, чтобы продолжать наступательные действия. Или мы выходим из Курщины, а они продолжают наступление этими силами в сторону Сум и захватывают наши территории. Поэтому нельзя говорить, что просто вышли и россияне остановились без последствий", — пояснил Костенко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5RJi0byk-vQ&t=188s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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