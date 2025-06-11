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В Раде вновь намекнули, что в Украине могут начать блокировать связь во время воздушной тревоги

Нардеп Вениславский акцентировал, что использование Россией SIM-карт для своих средств поражения является серьезной проблемой

сегодня, 08:40
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Кравцев Сергей

В Украине изучают технические возможности по блокированию связи во время воздушной тревоги. Об этом в эфире канала "Киев24" рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

В Раде вновь намекнули, что в Украине могут начать блокировать связь во время воздушной тревоги

Федор Вениславский. Фото из открытых источников

Нардеп рассказал, что такой вопрос еще не решен окончательно, однако активно обсуждается в Комитете по нацбезопасности.

"Если соответствующее решение будет принято и мобильные операторы пойдут на встречу как раз потребностям сектора безопасности обороны, потому что, действительно, использование врагом мобильных SIM-карт для донаведения своих средств поражения — это достаточно серьезная проблема, которая решается как технически, так и юридически", — подчеркнул Вениславский.

Политик объяснил, что мобильные операторы могут видеть "аномальную активность карточек", если они перемещаются на больших скоростях или по необычным маршрутам.

"Тогда это очевидно, что мобильная карточка используется врагом для нанесения ударов по территории Украины", — акцентировал Вениславский.

По его словам, для выявления этого существуют алгоритмы, которые автоматически блокируют такие карточки.

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