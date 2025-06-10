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Почему «Шахеды» стали еще смертоноснее: Игнат рассказал, что придумали россияне

РФ использует шрапнель в боевой части "Шахедов" для массового поражения

сегодня, 16:30
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Кравцев Сергей

Россияне сумели модернизировать беспилотники типа "Шахед". Теперь они оснащены шрапнельной боевой частью, которая направлена на максимальное поражение живой силы и техники. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. 

Почему «Шахеды» стали еще смертоноснее: Игнат рассказал, что придумали россияне

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Спикер пояснил, что боевая часть дронов может быть термобарической, осколочно-фугасной или содержать шрапнель.

Такое оружие распространяет элементы поражения на большой площади, что представляет смертельную угрозу не только для техники, но и для мирных жителей.

"Поэтому, собственно, при таких атаках все службы призывают граждан не находиться у окон или на улице, потому что с такой боевой частью разлета тех элементов это представляет смертельную угрозу для жизни граждан", — высказался Юрий Игнат.

По его словам, этот тип оружия свидетельствует о готовности России наносить удары с высокой разрушительной силой.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска во время атак по Украине меняют тактику запуска "Шахедов", чтобы не дать возможности украинской ПВО сработать эффективно. Более того, противник всячески пытается истощить ПВО Украины. Для этого он использует несколько способов. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 7 июня российские оккупационные войска наносили по Харькову удары ракетами, дронами и КАБами. Зафиксированы попадания по жилым домам и гражданскому предприятию. Известно о двух погибших и 17 раненых, среди них дети. Спасатели пытаются справиться с пожарами.




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