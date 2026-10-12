Решение президента США Дональда Трампа по соглашению с РФ вызвало немало критики. Украинцы были шокированы таким поворотом американского лидера. Президент Украины Владимир Зеленский указал на слабость Трампа. А тем временем Трамп в очередной раз заявил, что Украина не может бить по российским НПЗ. Уже появляется информация, что США могут перестать предоставлять Украине разведданные и продавать для Украины оружие.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что заявления Трампа и Зеленского досрочное завершение переговоров указывает на развитие нового скандала, которых, заметил, и так было уже немало. Однако, по его словам, главное в том, что США выживут без Украины и совсем просто. А вот Украине без США будет очень сложно выжить в условиях, когда Россия атакует, подчеркнул политик. Он указал на угрожающие перспективы.

"До сих пор Америка дает нам данные разведки, которые никто не может заменить. Если этих данных не будет, эффективность нашей ПВО даже с нынешних 70-80% упадет там до 30-40%. Мы понимаем, как мы живем при 70-80%, а что такое 30-40%? До сих пор мы пользуемся американским оружием. До этого времени на это оружие США даже деньги выделяют. Вот недавно в бюджете тоже были сотни миллионов долларов на военную помощь Украине бесплатно”, – объяснил политик.

По его словам, помощь сейчас не миллиарды и не десятки миллиардов, как это было во времена Байдена, но, подчеркнул, это все еще большие деньги.

"И оружие... никто не сможет ракету к системе Patriot передать без согласия США, потому что это американское оружие", — пояснил парламентарий.

По словам нардепа, оказалось, что американцы долго просили Зеленского не бить по российским НПЗ.

"И вместо того, чтобы это разменять на то, чтобы Россия прекратила бить по нашим энергообъектам и по нашим портам, ничего этого сделано не было. В конце концов Трамп вообще договаривается с Путиным напрямую. Ну а теперь за поездом уехал без нас", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как военный Сазонов объяснил отказ Кремля установить перемирие для проведения выборов в Украине.



