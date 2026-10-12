Кремль різко відмовив Україні: військовий розкрив, чого насправді боїться Путін

Президент України Володимир Зеленський напередодні оголосив про готовність провести вибори, однак потрібно встановити перемир’я на 60 днів. Раніше про необхідність обрати нового президента в Україні заявив президент США Дональд Трамп. Тож рішення за Москвою. Однак у Кремлі вирішили відмовитися від припинення вогню.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що вийшов Пєсков (прессекретар президента Путіна) і заявив, що на 60-денне перемир'я заради проведення в Україні виборів вони не погоджуються.

“Це зрозуміло. У Кремлі чудово розуміють, що в цьому випадку результат передбачуваний і нічого вони не виграють. Їм взагалі не дуже й потрібні реальні вибори в Україні. Їм потрібні вибори як аргумент для затягування переговорів та важіль тиску в довгому списку вимог…”, — пояснив Сазонов.

Військовий зазначив: очевидно, що не з’явиться новий лідер, рівний зараз за популярністю Зеленському і за 2 місяці не розкрутиться. За його словами, є рейтингові, військові є, є Залужний, Буданов, Білецький. Є різні люди є — Разумков, Гончаренко, Порошенко, Тимошенко.

“Зеленський, на мою думку, виграє. 2 місяці буде не до того. Тим більше, коли Трамп наїжджає на Зеленського, його рейтинг одразу зростає. Коли Москва наїжджає на Зеленського, його рейтинг зростає ще сильніше. За цих умов гріх не виграти. Найімовірніше, це дуже неприємно здивує і Москву, і Вашингтон. Президентом залишиться та сама людина”, — зазначив військовий.

Сазонов наголосив, що навіть після зміни президента нічого в політиці України не зміниться. Адже, наголосив, що така позиція на переговорах, непоступливість щодо територій — це позиція України, не конкретної людини.

“І будь-який новий президент теж відстоюватиме цю точку зору, без жодних варіантів”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чом небезпечна для Зеленського заява про вибори в Україні.