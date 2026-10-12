Кремль різко відмовив Україні: військовий розкрив, чого насправді боїться Путін

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський напередодні оголосив про готовність провести вибори, однак потрібно встановити перемир’я на 60 днів. Раніше про необхідність обрати нового президента в Україні заявив президент США Дональд Трамп. Тож рішення за Москвою. Однак у Кремлі вирішили відмовитися від припинення вогню.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що вийшов Пєсков (прессекретар президента Путіна) і заявив, що на 60-денне перемир'я заради проведення в Україні виборів вони не погоджуються.
Військовий зазначив: очевидно, що не з’явиться новий лідер, рівний зараз за популярністю Зеленському і за 2 місяці не розкрутиться. За його словами, є рейтингові, військові є, є Залужний, Буданов, Білецький. Є різні люди є — Разумков, Гончаренко, Порошенко, Тимошенко.
Сазонов наголосив, що навіть після зміни президента нічого в політиці України не зміниться. Адже, наголосив, що така позиція на переговорах, непоступливість щодо територій — це позиція України, не конкретної людини.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чом небезпечна для Зеленського заява про вибори в Україні.