В Раде уже не подбирают слова: защита Украины полностью провалена

На фоне усиления Россией обстрелов дронами руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что местным властям нужно строить собственную систему современного воздушного противодействия. По его словам, это касается всех городов и каждого представителя власти на местах.

Дрон. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко раскритиковал такой совет, отметив, что государство провалило подготовку защиты от дронов.

"Вы — нормальные? Вы вообще понимаете, что такое государство? Если города должны сами заниматься противовоздушной обороной, тогда, может, президент пусть возьмет на себя канализацию? А премьер — сливную яму? Зачем тогда государство? Пусть громады сразу формируют свои Вооруженные Силы. Свою ПВО. Свой Генштаб. И сами себя защищают”, – прокомментировал он.

Политик напомнил, как забирали НДФЛ у громад и "с пафосом рассказывали: "это на армию, это на оборону". Ну так где эта оборона, интересуется народный депутат.

"Власть абсолютно и тотально провалила подготовку страны к защите от дронов. Полностью. Но виноваты, видите ли, не министр обороны. Не Главнокомандующий. Не Верховный Главнокомандующий. А громады! Города!", — подчеркнул Гончаренко.

Политик предположил, что, возможно, вместо того, чтобы забирать деньги у местного самоуправления, стоит сначала назначить командующего Воздушными силами. Он напомнил, что уже целый год войны нет командующего ВС ВСУ.

"Все, что мы видим сегодня: расстрелы городов, взрывы, смерти – это результат провала власти. Они провалили и ПВО, и запуск производства дальнобойных дронов. Четыре года великой войны – и ни одной украинской баллистической ракеты, которая могла бы дотянуть до Москвы. О чем мы говорим?", — отметил политик.

По его словам, существует два способа остановить российский террор:

1. Нормальная система ПВО.

2. Свой дальнобойный дрон и баллистика – россияне запускают 1000, Украина — 1000. И после этого, по его убеждению, все прекращается.

"Но ничего из этого не сделано. Вообще. Я правильно понимаю, что в этом тоже виноваты общины? Потому что не профинансировали разработку ракеты? Потому что не создали собственного "шахеда"? Идиотизм", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали решение властей.



