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В Раде уже не подбирают слова: защита Украины полностью провалена

Гончаренко раскритиковал совет руководителя ЦПД Коваленко городским властям

16 июля 2025, 12:43 comments1472
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Кречмаровская Наталия

На фоне усиления Россией обстрелов дронами руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что местным властям нужно строить собственную систему современного воздушного противодействия. По его словам, это касается всех городов и каждого представителя власти на местах.

В Раде уже не подбирают слова: защита Украины полностью провалена

Дрон. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко раскритиковал такой совет, отметив, что государство провалило подготовку защиты от дронов.

"Вы — нормальные? Вы вообще понимаете, что такое государство? Если города должны сами заниматься противовоздушной обороной, тогда, может, президент пусть возьмет на себя канализацию? А премьер — сливную яму? Зачем тогда государство? Пусть громады сразу формируют свои Вооруженные Силы. Свою ПВО. Свой Генштаб. И сами себя защищают”, – прокомментировал он.

Политик напомнил, как забирали НДФЛ у громад и "с пафосом рассказывали: "это на армию, это на оборону". Ну так где эта оборона, интересуется народный депутат.

"Власть абсолютно и тотально провалила подготовку страны к защите от дронов. Полностью. Но виноваты, видите ли, не министр обороны. Не Главнокомандующий. Не Верховный Главнокомандующий. А громады! Города!", — подчеркнул Гончаренко.

Политик предположил, что, возможно, вместо того, чтобы забирать деньги у местного самоуправления, стоит сначала назначить командующего Воздушными силами. Он напомнил, что уже целый год войны нет командующего ВС ВСУ.

"Все, что мы видим сегодня: расстрелы городов, взрывы, смерти – это результат провала власти. Они провалили и ПВО, и запуск производства дальнобойных дронов. Четыре года великой войны – и ни одной украинской баллистической ракеты, которая могла бы дотянуть до Москвы. О чем мы говорим?", — отметил политик.

По его словам, существует два способа остановить российский террор:

1. Нормальная система ПВО.

2. Свой дальнобойный дрон и баллистика – россияне запускают 1000, Украина — 1000. И после этого, по его убеждению, все прекращается.

"Но ничего из этого не сделано. Вообще. Я правильно понимаю, что в этом тоже виноваты общины? Потому что не профинансировали разработку ракеты? Потому что не создали собственного "шахеда"? Идиотизм", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали решение властей.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/48249
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