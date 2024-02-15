В Раде придумали, как «отсеять» аспирантов, скрывающихся от мобилизации за наукой

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Ткачик Олеся
Наталья Пипа прогнозирует, что депутаты во втором чтении поддержат правки в законопроект о мобилизации и предоставят аспирантам отсрочку от службы в армии. Однако она признала, что часто аспиранты хотят заниматься не наукой, а просто скрыться от мобилизации.
Наталия Пипа
По ее словам, зафиксирован значительный рост студентов, поступивших на аспирантуру.
При этом она подчеркнула, что уже найден способ, как отсеять тех, кто на самом деле не хочет заниматься наукой. Как говорит Пипа, в сентябре все экзамены в аспирантуру будут проходить по результатам экзаменов, подобных ВНО. Нардеп говорит, что студенты будут сдавать общенаучный тест и тест по английскому языку. При этом новация будет касаться и тех, кто уже учится на аспирантуре, они будут сдавать аттестационные тесты.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Алексей Гончаренко подал в ВР альтернативный законопроект о мобилизации. Им он среди прочего хочет урегулировать вопросы , касающиеся срочников и аспирантов. Он предлагает предоставить отсрочку от мобилизации тем, кто получает уровень образования выше уже полученного, а также всем аспирантам (всех форм обучения), докторантам и тем, кто учится на интернатуре.
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