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В Раде придумали, как «отсеять» аспирантов, скрывающихся от мобилизации за наукой

Аспиранты, которые действительно хотят заниматься наукой, вероятно, получат отсрочку от мобилизации, об этом в эфире «Эспрессо» сказала секретарь Комитета ВР по вопросам образования Наталья Пипа. Однако тех, кто скрывается за наукой от фронта, отсеют

сегодня, 14:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Наталья Пипа прогнозирует, что депутаты во втором чтении поддержат правки в законопроект о мобилизации и предоставят аспирантам отсрочку от службы в армии. Однако она признала, что часто аспиранты хотят заниматься не наукой, а просто скрыться от мобилизации.

В Раде придумали, как «отсеять» аспирантов, скрывающихся от мобилизации за наукой

Наталия Пипа

По ее словам, зафиксирован значительный рост студентов, поступивших на аспирантуру.

"В 2023 году по сравнению с 2021 – это примерно на 10 тысяч. Среди них частично люди, которые таким образом хотели получить отсрочку от мобилизации",
– сказала нардеп.

При этом она подчеркнула, что уже найден способ, как отсеять тех, кто на самом деле не хочет заниматься наукой. Как говорит Пипа, в сентябре все экзамены в аспирантуру будут проходить по результатам экзаменов, подобных ВНО. Нардеп говорит, что студенты будут сдавать общенаучный тест и тест по английскому языку. При этом новация будет касаться и тех, кто уже учится на аспирантуре, они будут сдавать аттестационные тесты.

"Министерство образования и науки ожидает, что в результате этих экзаменов, тестов треть ушедших заниматься не наукой, а таким образом получить отсрочку отсеется. Ведутся дискуссии и эта норма так, как ее предложил Комитет, будет скорее всего принята. Мои прогнозы 99 %, что будет принято",
– подытожила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Алексей Гончаренко подал в ВР альтернативный законопроект о мобилизации. Им он среди прочего хочет урегулировать вопросы , касающиеся срочников и аспирантов. Он предлагает предоставить отсрочку от мобилизации тем, кто получает уровень образования выше уже полученного, а также всем аспирантам (всех форм обучения), докторантам и тем, кто учится на интернатуре.




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Источник: https://espreso.tv/
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