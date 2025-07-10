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В Раде ответили, сможет ли Россия ударами по ТЦК сорвать мобилизацию

Федор Вениславский считает, что Россия всеми возможными способами пытается найти возможность, чтобы рассорить украинское общество, сорвать процесс мобилизации

10 июля 2025, 13:53
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Кравцев Сергей

Российские удары по территориальным центрам комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют целью внести дисбаланс, паническую составляющую в процесс мобилизации в Украине, однако системной угрозы этому нет, ведь законодательство позволяет очень широко использовать электронные коммуникации между гражданами и ТЦК и СП. Такое мнение в интервью Украинскому радио высказал председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В Раде ответили, сможет ли Россия ударами по ТЦК сорвать мобилизацию

Удары по ТЦК. Фото: из открытых источников

"Российская Федерация почувствовала, что ей захватить всю Украину за дни, недели, месяцы и годы не удалось и что украинский народ сплотился и действительно мобилизация очень быстро дала результаты. Сектор безопасности и обороны численности с 250 000 на начало войны очень быстро набрал способности в более чем один миллион человек. И Россия начала системно дискредитировать идею мобилизации в Украине", — пояснил нардеп.

По его словам, через различные свои медийные ресурсы и соцсети РФ "пытается как раз подсвечивать те проблемы, которые действительно есть". В то же время, по его словам, они не являются системными.

Нардеп отметил, что в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны есть статистика, что до 98% процессов мобилизации происходит абсолютно спокойно и без каких-либо конфликтов. А эти несколько процентов, которые вызывают резонанс в обществе, формируют определенным образом это общественное мнение. И Россия подогревает соответствующие настроения, гиперболизирует их.

Также издание "Комментарии" сообщало – серия ударов противника по ТЦК и СП может свидетельствовать о намерении сорвать мобилизацию в Украине. Об этом говорят в ЦПД. Однако, почему именно сейчас враг начал активно применять такой метод? Какую цель преследует агрессор? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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