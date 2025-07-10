В Раде ответили, сможет ли Россия ударами по ТЦК сорвать мобилизацию

Российские удары по территориальным центрам комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют целью внести дисбаланс, паническую составляющую в процесс мобилизации в Украине, однако системной угрозы этому нет, ведь законодательство позволяет очень широко использовать электронные коммуникации между гражданами и ТЦК и СП. Такое мнение в интервью Украинскому радио высказал председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Удары по ТЦК. Фото: из открытых источников

"Российская Федерация почувствовала, что ей захватить всю Украину за дни, недели, месяцы и годы не удалось и что украинский народ сплотился и действительно мобилизация очень быстро дала результаты. Сектор безопасности и обороны численности с 250 000 на начало войны очень быстро набрал способности в более чем один миллион человек. И Россия начала системно дискредитировать идею мобилизации в Украине", — пояснил нардеп.

По его словам, через различные свои медийные ресурсы и соцсети РФ "пытается как раз подсвечивать те проблемы, которые действительно есть". В то же время, по его словам, они не являются системными.

Нардеп отметил, что в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны есть статистика, что до 98% процессов мобилизации происходит абсолютно спокойно и без каких-либо конфликтов. А эти несколько процентов, которые вызывают резонанс в обществе, формируют определенным образом это общественное мнение. И Россия подогревает соответствующие настроения, гиперболизирует их.

Также издание "Комментарии" сообщало – серия ударов противника по ТЦК и СП может свидетельствовать о намерении сорвать мобилизацию в Украине. Об этом говорят в ЦПД. Однако, почему именно сейчас враг начал активно применять такой метод? Какую цель преследует агрессор? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



