Почему именно сейчас РФ начала бить по ТЦК: какой цели хотят достичь россияне

Серия ударов противника по ТЦК и СП может свидетельствовать о намерении сорвать мобилизацию в Украине. Об этом говорят в ЦПД. Однако, почему именно сейчас враг начал активно применять такой метод? Какую цель преследует агрессор? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по ТЦК. Фото: из открытых источников

Россияне решили работать максимально предметно, нанося удары по ТЦК

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что по поводу срыва мобилизации это вообще не новая история от Российской Федерации. Они давно работают в этом направлении.

"Мы видели множество вымышленных видеоматериалов со стороны Российской Федерации и о работе ТЦК, и эти разнообразные фильмы, ролики снимались для внутреннего пользования в РФ и для того, чтобы забрасывать в украинское информпространство. Все это было. Конечно, они пользовались еще нашими внутренними материалами. История с бусификацией – это украинская проблема. Но, судя по всему, за последние три с копейками года они уже выдохлись. Скорее всего, они дошли до такого понимания, что все эти информационные материалы не работают и нужно работать максимально предметно и наносить удары по этим центрам. Что это может давать россиянам? Конечно, в первую очередь это физическое уничтожение документации. Понимаем, что, если нет всех этих папочек серого цвета с большим количеством рапортов, отчетов, справок, выводов, согласований, то нет учетного дела – нет человека и срывается процесс мобилизации. Все это звучит очень логично", – отметил эксперт.

Тем не менее, Иван Ступак добавляет, что РФ, возможно, еще пользуется следующей историей – место расположения зданий ТЦК – не тайна. Они работают 24 на 7. Это тоже не секрет.

"Россияне прекрасно понимают, что там постоянно находится значительное количество а) военнослужащих ВСУ, являющихся работниками центров и б) людей, проходящих там оформление, то есть это будущие военнослужащие ВСУ. То есть таким образом убить-ранить действующих военнослужащих, убить-ранить будущих военнослужащих – так же выглядит логичным для РФ. Ну, и, конечно, это некая информационная составляющая. Это то, что эти объекты опасны, находиться возле них опасно для жизни. Надо прятаться. В принципе, я думаю, на это россияне рассчитывают, но мы посмотрим еще по системности. Да, пять пораженных объектов говорят о системе, но мы не знаем, будут ли россияне продолжать эти удары? Или это была импровизация со стороны какого-нибудь одного командующего? Будет ли это поставлено на поток и каждую ночь, например, будут бить по зданиям ТЦК в разных регионах Украины. Посмотрим", – резюмировал Иван Ступак.

Враг пытается вбить клин между обществом и армией

Военный обозреватель Денис Попович говорит, что Россия хочет сорвать проведение мобилизации, поскольку именно ТЦК несут львиную долю ответственности за эти процессы.

"Для людей появляется еще одна причина избегать каких-либо визитов в ТЦК из-за опасений, что на голову может прилететь ракета или дрон. А без мобилизации не будет пополнения войска, создания новых частей и подразделений, поэтому невозможно будет вести боевые действия. Это – сугубо военная цель", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Денис Попович добавляет, кроме того, к сожалению, мы видим, что удары по ТЦК вызывают злорадство у некоторых украинских граждан.

"Таким образом, враг пытается достичь информационно-психологического эффекта – убить клин между обществом и армией. Это часть пришествия неприятеля. Он ведет его на земле, в воздухе и в информационной сфере, пытаясь лишить нас союзников. заблокировать оказание помощи и взорвать тыл. Срыв мобилизации, уныние, попытка убить клин между обществом и армией – это попытка подорвать тыл", – подытожил военный обозреватель.

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