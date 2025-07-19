В Раде ответили, сколько людей мобилизует Украина ежемесячно

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Кравцев Сергей
К украинской армии ежемесячно присоединяется приблизительно 30 тысяч личного состава. В то же время закон требует, чтобы вопросом мобилизации занималась местная власть, а не военные. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Он добавил, вот только есть проблема, что наши люди добровольно не очень хотят туда идти. И те, кто должен их приводить к военным – это местная власть, которая практически ничем не занимается.
Костенко отметил, что местные политики не хотят этим заниматься. Ведь они понимают, если начнут раздавать повестки, то вызовут у людей гнев и обиды.
По словам парламентария, местные администрации должны преодолевать неудобства и выполнять свою работу. В этой связи Офис президента и правительство должно поставить четкую задачу на местах. Сделать так, чтобы местная власть работала и выполняла свои функции. И тогда не придется ходить по улице, останавливать людей и даже применять силу.
В то же время Роман Костенко подтвердил, что бывают случаи, когда во время задержания работники ТЦК нарушают права человека.
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