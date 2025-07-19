В Раде ответили, сколько людей мобилизует Украина ежемесячно

К украинской армии ежемесячно присоединяется приблизительно 30 тысяч личного состава. В то же время закон требует, чтобы вопросом мобилизации занималась местная власть, а не военные. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Почему сейчас ТЦК занимается тем, чем занимается? Останавливает людей, привлекает, есть преступные какие-то вещи. Но по факту это единственный орган, который сейчас комплектует наши вооруженные силы. А военные в этом вопросе должны играть только завершающую роль – принимать добровольцев, людей, которые получили повестки, оформить и эти люди должны попасть на фронт", – отметил нардеп.

Он добавил, вот только есть проблема, что наши люди добровольно не очень хотят туда идти. И те, кто должен их приводить к военным – это местная власть, которая практически ничем не занимается.

Костенко отметил, что местные политики не хотят этим заниматься. Ведь они понимают, если начнут раздавать повестки, то вызовут у людей гнев и обиды.

По словам парламентария, местные администрации должны преодолевать неудобства и выполнять свою работу. В этой связи Офис президента и правительство должно поставить четкую задачу на местах. Сделать так, чтобы местная власть работала и выполняла свои функции. И тогда не придется ходить по улице, останавливать людей и даже применять силу.

В то же время Роман Костенко подтвердил, что бывают случаи, когда во время задержания работники ТЦК нарушают права человека.

"Есть такие случаи. Мы в месяц призываем, чтобы не говорить конкретную цифру, около 30 тысяч личного состава. Да, эти случаи есть, 100%. Но давайте говорить о случаях того, что у нас, пожалуй, 1,5 млн человек, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК. И давайте говорить о случаях, что у нас солдаты на первой линии сидят по 200 дней", — объяснил Костенко.

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