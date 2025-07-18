В Раде предложить расформировать ТЦК: что будет с мобилизацией

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Кравцев Сергей
ТЦК должно быть расформировано немедленно. Вместо этого должна быть создана гражданская система рекрутинга. Об этом заявил нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, обращаясь к новому министру обороны Денису Шмыгалю с вопросом о "бусификации".
ТЦК. Фото: из открытых источников
Как отметил Алексей Гончаренко, Денис Шмигаль ответил, что слышал об частных случаях "бусификации", но в целом мобилизация идет по плану.
Читайте на портале "Комментарии" — вражеская пропаганда усиливает информационную кампанию против Украины. Враг пытается создать картинку массового народного сопротивления работникам ТЦК, пользуясь чувствительностью темы.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео якобы из Одессы, на котором местные жители "дают отпор" работнику ТЦК.
Также издание "Комментарии" сообщало – фактов силовой мобилизации и избиения военнообязанных работниками ТЦК становится все больше. Очередной случай использования силы сотрудниками ТЦК расследует Государственное бюро расследований.
В ДБР сообщили, что устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному.