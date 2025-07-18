В Раде предложить расформировать ТЦК: что будет с мобилизацией

ТЦК должно быть расформировано немедленно. Вместо этого должна быть создана гражданская система рекрутинга. Об этом заявил нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, обращаясь к новому министру обороны Денису Шмыгалю с вопросом о "бусификации".

ТЦК. Фото: из открытых источников

Как отметил Алексей Гончаренко, Денис Шмигаль ответил, что слышал об частных случаях "бусификации", но в целом мобилизация идет по плану.

"Не знаю о каком плане идет речь, но сегодня работника ТЦК судят за убийство человека", — отметил нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — вражеская пропаганда усиливает информационную кампанию против Украины. Враг пытается создать картинку массового народного сопротивления работникам ТЦК, пользуясь чувствительностью темы.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео якобы из Одессы, на котором местные жители "дают отпор" работнику ТЦК.

"На самом деле на видео — инцидент, который произошел еще 11 сентября 2024 года в Ивано-Франковске. На нем видно, как группа молодых людей нападает на военнослужащего. Впоследствии полиция Ивано-Франковского района задержала трех человек, причастных к нападению", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Также издание "Комментарии" сообщало – фактов силовой мобилизации и избиения военнообязанных работниками ТЦК становится все больше. Очередной случай использования силы сотрудниками ТЦК расследует Государственное бюро расследований.

В ДБР сообщили, что устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному.



