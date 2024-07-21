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В Раде ответили, какой был смысл удерживать Крынки

По словам Романа Костенко, там с самого начала ставилась одна задача – это развитие плацдарма и дальше движение в направлении Крыма.

сегодня, 20:15
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Лиля Воробьева

Роман Костенко, народный депутат от "Голоса" и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в интервью "Radio NV" объяснил смысл удержания Крынок на левобережье Херсонской области, даже несмотря на потери.

В Раде ответили, какой был смысл удерживать Крынки

Бои за Крынки (фото из открытых источников)

Он отметил, что украинские войска вышли из Крынок из-за невозможности удерживать позиции, поскольку населенный пункт был практически уничтожен российскими силами. Присутствие украинских войск на левобережье Днепра остается.

Костенко подчеркнул, что содержание Крынок преследовало стратегическую цель — развитие плацдарма для дальнейшего движения в направлении Крыма. Это была важная задача, поскольку содержание плацдарма оттягивало на себя большое количество российских резервов. Это не позволило россиянам опрокидывать свои силы на другие направления, в частности, на Запорожское направление, где украинские войска проводили активные действия.

Костенко также добавил, что благодаря плацдармам у Кринок российские войска, включая парашютно-десантную дивизию, были скованны и не могли свободно маневрировать. Это сыграло важную роль в сдерживании российских сил и предотвращении их атак по другим направлениям. Таким образом, содержание Кринок имело важное стратегическое значение для украинских военных операций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Роботино и Крынки не наши уже несколько недель заявила Безугла. Нардеп Марианна Безугла сообщила, что вчера состоялось заседание комитета нацобороны, на котором докладывал начальник Генштаба Баргилевич.

По ее словам, он якобы по пальцам, никаких материалов не подготовили, рассказывал, какая тяжелая, но контролируемая ситуация, почему важно держать Крынки, и какое критическое значение имеет Роботино. Также, говорит нардеп, он сообщил, как фортификации первой линии строят подразделения в соответствии с потребностями, а Генштаб оказывает методическую поддержку ОВД для второй и третьей линий.



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/krinki-operaciya-z-utrimannya-placdarmu-na-livoberezhzhi-uspih-chi-proval-kostenko-novini-ukrajini-50436361.html
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