Что произойдет после 15 мая, в случае непоявления Путина на переговорах в Стамбуле

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Кравцев Сергей
С большой вероятностью можно сказать, что российский диктатор Владимир Путин на переговорах в Стамбуле не появится. Таким образом 15 мая станет днем, который все расставит на свои места, ведь всем окончательно станет понятно, кто против перемирия, мира и прекращения войны. в частности, это станет понятно президенту США Дональду Трампу. Такое мнение во время брифинга высказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Верховная Рада Украины. Фото: из открытых источников
По его словам, это будет такой сигнал для всего мира, для президента Соединенных Штатов Украины Дональда Трампа, что Путин является "главным виновником, что он не заинтересован в мире и в прекращении огня, и надо вводить санкции".
В то же время Александр Мережко подчеркнул, президент Украина Зеленский, напротив, постоянно и очень конструктивно соглашается на предложения переговоров в любом формате. Вот и выходит, что пришло время решать, что делать с этим, и какие меры надо принять для того, чтобы заставить Путина хотя бы что-то делать.
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