Что произойдет после 15 мая, в случае непоявления Путина на переговорах в Стамбуле

С большой вероятностью можно сказать, что российский диктатор Владимир Путин на переговорах в Стамбуле не появится. Таким образом 15 мая станет днем, который все расставит на свои места, ведь всем окончательно станет понятно, кто против перемирия, мира и прекращения войны. в частности, это станет понятно президенту США Дональду Трампу. Такое мнение во время брифинга высказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Верховная Рада Украины. Фото: из открытых источников

"Мое предсказание такое: Путин не появится на переговорах. И это будет означать политическое поражение для Путина. Это будет означать, что он абсолютно не заинтересован в том, чтобы даже начать настоящие переговоры о мире", — отметил Мережко.

По его словам, это будет такой сигнал для всего мира, для президента Соединенных Штатов Украины Дональда Трампа, что Путин является "главным виновником, что он не заинтересован в мире и в прекращении огня, и надо вводить санкции".

"То есть с этого момента, можно сказать так, мяч будет на стороне Трампа и ему надо будет выполнить то обещание, которое он сделал ранее, когда он предлагал еще первый раз всеобъемлющее перемирие, прекращение огня на 30 дней. Путин категорически, как мы видим, отказывается от всех предложений Трампа", – отметил парламентарий.

В то же время Александр Мережко подчеркнул, президент Украина Зеленский, напротив, постоянно и очень конструктивно соглашается на предложения переговоров в любом формате. Вот и выходит, что пришло время решать, что делать с этим, и какие меры надо принять для того, чтобы заставить Путина хотя бы что-то делать.

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