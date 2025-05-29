В Раде объяснили, достаточны ли темпы мобилизации в Украине для пополнения потерь на войне

Народный депутат из фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что уровень мобилизации в Украине позволяет восполнить потери раненых и убитых на войне.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Федор Вениславский на брифинге рассказал о темпах мобилизации в Украине. По его словам, процесс набора военнообязанных в армию позволяет обеспечить потери на войне. Кроме того, в начале действия нового закона были увеличены темпы мобилизации.

"После принятия закона, которым мы усовершенствовали вопрос мобилизации, имел место определенный всплеск количества мобилизованных граждан, затем он несколько спал, и на сегодняшний день последние месяцы держится на одном и том же уровне, который обеспечивает восполнение тех безвозвратных и санитарных потерь, которые есть в Вооруженных силах, в Секторе безопасности и обороны", — сказал Вениславский.

Народный депутат подчеркнул, что государство хотело бы более высокие темпы мобилизации для противостояния в войне с Россией, однако Вениславский уверяет, что сегодняшний уровень оказался достаточным, чтобы "держаться и давать отпор врагу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Георгий Мазурашу рассказал о провале "бусификации". По его словам, такой метод принудительной мобилизации неэффективен. По данным нардепа, только 5-6% мобилизованных по такому методу доводят до состояния боевой готовности.

Также "Комментарии" писали о начальнике ТЦК, которого отправили на фронт после скандального интервью. Он рассказал, что отказывает молодежь от мобилизации, а также заверил, что не отправит сына на войну.