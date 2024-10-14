В Раде назвали настоящую причину внезапных рейдов ТЦК

В Украине до сих пор есть проблема, которая состоит в том, что у командиров нет кем пополнять военное формирование на фронте. Об этом должны знать граждане, которые находятся в тылу в относительной безропотности. Недавние рейды ТЦК являются напоминанием о том, что нашим бойцам нужна ротация и отдых, нужны новые бойцы, которые станут на защиту Родины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил в эфире Радио Свобода член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Рейды ТЦК. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, Министерство обороны, Генеральный штаб и военные должны больше военнообязанным гражданам рассказывать, что происходит на войне, какое там состояние.

Комментируя недавние рейды ТЦК, парламентарий отметил, что у украинского общества есть проблема в том, что у нас нет кем пополнять военное формирование.

"Ребята там третий год на войне, они также хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны. Я так понимаю, что фидбек больше идет через боевых военных командиров, когда они обращаются и говорят, что нужно пополнение. А пополнение не поступает. Поэтому произошла такая история, что ТЦК напомнили о том, что каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на учет, поскольку это уже не право, это уже обязанность", — сказал нардеп.

Александр Федиенко уточнил, что говорить о темпах мобилизации рано, и информация о ней является с ограниченным доступом, но однозначно — наши боевые подразделения нуждаются в доукомплектовании.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине, особенно в областных центрах, сотрудники ТЦК и СП вместе с полицией массово проверяют документы граждан призывного возраста. Такие рейды проходят в общественных местах, на концертах, в ресторанах, ТРЦ, театрах, спортзалах и просто на дорогах.

Военные высказались по этому поводу и в большинстве своем поддержали такие вынужденные мобилизационные действия.



