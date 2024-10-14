Массовые рейды ТЦК по стране: в Третьей штурмовой и KRAKEN дали оценку ситуации

В Украине, особенно в областных центрах, сотрудники ТЦК и СП вместе с полицией массово проверяют документы граждан призывного возраста. Такие рейды проходят в общественных местах, на концертах, в ресторанах, ТРЦ, театрах, спортзалах и просто на дорогах.

Константин Немичев. Фото из открытых источников

Военные высказались по этому поводу и в большинстве своем поддержали такие вынужденные мобилизационные действия.

В частности, основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев отметил, что за почти 3 года жесткой войны многие добровольцы первых дней погибли или потеряли боевую готовность – как физическую, так и моральную. Поэтому, чтобы не потерять государственность, на фронт нужны свежие силы.

"Основная проблема заключается в отсутствии Национальной идеи среди большого числа украинцев. В течение 20 лет никто на глобальном уровне не занимался патриотическим воспитанием граждан. Единственный подобный период наблюдался в первые полгода 2022 года.

Поэтому те, кто не самоопределился и не пришел к пониманию патриотизма, сейчас вынуждены думать только о существовании в этой стране или даже бегстве из нее. В то время как, например, я и мои побратимы делают все для победы и развития сильного и независимого государства.

Немотивированное общество не понимает, что сейчас нужно отстоять страну. Именно поэтому следует осознать, что рейды ТЦК — вынужденный шаг, продиктованный реалиями войны. Но подходы оставляют множество вопросов", – подчеркнул Немичев.

Военный добавил, что принудительная мобилизация – это не выбор, а необходимость, если мы хотим жить в Украине. Это реалии войны.

"В условиях, когда наши ресурсы ограничены, мы должны действовать решительно. Гражданское население должно понимать, что без защиты наши города и села будут оккупированы, а страна будет стерта", – добавил основатель KRAKEN.

Также по поводу рейдов ТЦК высказался заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Справедливая мобилизация именно так и выглядит – когда не только из сел и маленьких городов уносят людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестики.

Не может быть так, что часть страны ***шит третий год, а другая часть живет свою жизнь и еще возмущается проверками. Станьте на учет и идите дальше, в чем проблема.

Вопрос, не стыдно ли здоровым типам так визжать, уже пожалуй не стоит задавать", – прокомментировал фрагмент видео с задержанием одного из военнообязанных мужчин.