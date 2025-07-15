В Раде хватаются за голову: Украина потеряла много времени

Вопрос возвращения граждан в Украину хотя бы после войны – встает все острее. И хотя на фоне усиления вражеских атак, ситуации на фронте оно менее актуально, однако со временем наберет еще большую остроту.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE предположил, что большинство украинцев, 60%, которые сейчас за границей, вероятно, не вернутся в Украину. По его словам, Украина потеряла три года времени – вопросом тех, кто оказался за границей, никто не занимался. Политик убежден, что сейчас правительство должно сосредоточиться на сохранении связи с украинцами за рубежом, оказании им социальной поддержки и формировании условий для добровольного возвращения после войны.

"Это время было, к сожалению, потеряно. Мы снова идем по пути решения проблематики, а не предупреждения этой проблематики", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине тысячи объектов, уничтоженных вражескими обстрелами. Некоторые из них пытаются восстановить. Однако в Верховной Раде убеждены, что в прифронтовых областях не нужно восстанавливать объекты, ведь их снова может сокрушить вражеская ракета или дрон.

Народная депутат Украины Ирина Геращенко прокомментировала ситуацию, отметив, что все тщеславие и неадекватность разговоров о восстановлении лучше всего иллюстрирует скандальная история со Старосалтовским лицеем в Харьковской области. Его, по словам нардепки, дважды разбомбили российские оккупанты.

Геращенко рассказала, что Старосалтовский лицей РФ разрушила в 2022-м. После деоккупации Харьковщины здесь так и не возобновили офлайн обучение из-за постоянных атак. Однако учебное заведение отстроили, выделив 250 млн грн.



