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В Раде хотят ввести для мужчин, покинувших страну во время войны, специальный сбор: что известно

Народные депутаты предлагают ввести специальный сбор

сегодня, 21:25
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украине хотят наказать военнообязанных мужчин, незаконно покинувших страну. Народные избранники предлагают Раде внести специальный  сбор для таких категорий граждан. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на карточку законопроекта №8029.

В Раде хотят ввести для мужчин, покинувших страну во время войны, специальный сбор: что известно

В Раде хотят ввести специальный сбор (фото из открытых источников)

Авторы законопроекта объясняют, что в документе идет речь о мужчинах от 18 до 60 лет, которые во время войны выехали за пределы Украины, не имея отсрочки военкомата от призыва на службу в ВСУ во время мобилизации.

Следовательно, к этим гражданам Украины предлагают применить специальный добровольный вклад при их возвращении в страну. Авторы предлагают сумму такого сбора, которая составляет 10 необлагаемых налогом минимумов для трудоспособных украинцев за каждый месяц пребывания за пределами страны во время действия военного положения.

Известно, что с 1 июля 2022 года размер необлагаемого налогом минимума для работающих составляет 2600 гривен, то есть сумма месячного взноса составляет 26 тысяч гривен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович прокомментировал возможность выезда мужчин за границу. Война в Украине затягивается, но тем мужчинам, которые ожидают, что на законодательном уровне будет принято решение о разрешении выезда за границу "гастарбайтерам", ни на что надеяться не стоит, потому что такого решения не будет. Пока что действует режим военного времени, государству нужны мужчины в Украине – прежде всего для обороны экономической, военной. Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. При этом советник главы Офиса президента предположил, что категории мужчин, которым во время войны будет разрешен выезд за границу, немного расширят, но это не будет массовым явлением, как все ожидают.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40462?fbclid=IwAR3uIDrF633UFsTzDC9JDzWFEnN86BTDWOBCj9JRYfYVnvpCuw-Zy7ifu14
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