В Раде дали шокирующий прогноз: эффективность ПВО может упасть до 30%

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Кречмаровская Наталия
Решение президента США Дональда Трампа по соглашению с РФ вызвало немало критики. Украинцы были шокированы таким поворотом американского лидера. Президент Украины Владимир Зеленский указал на слабость Трампа. А тем временем Трамп в очередной раз заявил, что Украина не может бить по российским НПЗ. Уже появляется информация, что США могут перестать предоставлять Украине разведданные и продавать для Украины оружие.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что заявления Трампа и Зеленского досрочное завершение переговоров указывает на развитие нового скандала, которых, заметил, и так было уже немало. Однако, по его словам, главное в том, что США выживут без Украины и совсем просто. А вот Украине без США будет очень сложно выжить в условиях, когда Россия атакует, подчеркнул политик. Он указал на угрожающие перспективы.
По его словам, помощь сейчас не миллиарды и не десятки миллиардов, как это было во времена Байдена, но, подчеркнул, это все еще большие деньги.
По словам нардепа, оказалось, что американцы долго просили Зеленского не бить по российским НПЗ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как военный Сазонов объяснил отказ Кремля установить перемирие для проведения выборов в Украине.