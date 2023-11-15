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В провале «СВО» виноват Путин: в России появился очередной Пригожин

Владелец небольшой частной военной компании жестко раскритиковал не только военное руководство РФ, но и президента страны-агрессора

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В провале так называемой "специальной военной операции" (СВО) Российской Федерации в Украине виноват лично президент страны-агрессора Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал владелец небольшой российской частной военной компании "Паладин" Георгий Закревский.

В провале «СВО» виноват Путин: в России появился очередной Пригожин

Российские военные. Фото: из открытых источников

В частности, российский военный отметил, что нынешняя российская власть неспособна достичь успеха в войне против Украины.


"Об армии нам много рассказывали, какая она у нас могучая, прекрасная. Все эти замечательные репортажи... Где наши "Арматы"? Где все это оружие, "не имеющее аналогов"?", — спрашивает Закревский.                                                                        

По его словам, в ходе СВО в Украине у России "ничего не получалось".

"Более того: все время врут. В последнее время самоустраняются. Так называемый президент устраняется. При чем тут Министерство обороны? Человек этот отвечает за все, что происходит в стране", — отметил Закревский.

Он также указывает на системные проблемы в российской экономике.

"Нам долго рассказывали, что у нас страна поднимается с колен, что у нее развивается промышленность. ... Оказалось, ничего нет: нет никакой промышленности, нет никакой экономики. Оказалось, мы даже бумагу белую не делаем, потому что у нас нет компонентов. Мы не делаем нормальную туалетную бумагу. Мы не делаем коробки передач автомобильные, которые уже 70 лет назад были изобретены и сделаны в мире", — констатирует Закревский.

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Источник: https://youtu.be/TXHv93dhmRg
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