В пригороде Херсона слышны автоматические очереди и взрывы

В пригороде Херсона, а также уже в самом городе утром во вторник, 30 августа, прогремели взрывы, периодически слышны автоматные очереди и выстрелы из танков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные паблики.

Херсон. Фото: из открытых источников

Выстрелы из пистолетов и автоматов, а также из подствольных гранатометов слышали сразу в нескольких районах города, пишут очевидцы.

"Перестрелка с большим количеством участников", — заявляют очевидцы.

Херсонское издание "МОСТ" пишет об уличных боях в Таврическом и Северном микрорайонах.

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером. Некоторые российские спикеры пытаются делать заявления о том, что никакого контрнаступления ВСУ не было и нет, а, если оно и есть, то разве что в соцсетях.

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